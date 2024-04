 Aruba Managed Kubernetes, l’as-a-service per gestire i container con semplicità

Kubernetes rappresenta il sistema di orchestrazione di container più utilizzato, essenziale nell’ecosistema cloud-native per il deploy, la gestione e la scalabilità di applicazioni containerizzate. La sua configurazione dinamica, open-source e basata su microservizi offre vantaggi significativi, tra cui il miglioramento della produttività degli sviluppatori, la riduzione dei costi e l’aumento dell’efficienza, migliorando così l’esperienza degli utenti finali. Tuttavia, le stesse caratteristiche che rendono Kubernetes attraente—come la sua architettura distribuita e flessibile—introducono anche complessità nella sua osservabilità e gestione.

La necessità di una robusta osservabilità in Kubernetes deriva dalla sua architettura, che comprende numerosi componenti interagenti e stratificati. Questa complessità richiede un approccio olistico all’osservabilità, andando oltre il tradizionale monitoraggio di log, metriche e tracce per connettere compiutamente i punti dati all’interno dei cluster Kubernetes. Le strategie efficaci di osservabilità di Kubernetes abbracciano l’intero ambiente Kubernetes, tracciando tutto, dalla performance individuale dei container alla salute complessiva dei cluster, consentendo così l’identificazione e la risoluzione rapida dei problemi.

Aruba Managed Kubernetes: gestione semplificata di Kubernetes

Aruba Managed Kubernetes rappresenta una soluzione all’avanguardia nel panorama delle tecnologie cloud-native, offrendo agli sviluppatori e alle aziende un modo semplificato e potente per gestire cluster Kubernetes. Il servizio si fonda su un’infrastruttura tecnologica di ultima generazione, garantendo prestazioni elevate, sicurezza avanzata e una gestione efficiente delle risorse.

Una delle principali caratteristiche di Aruba Managed Kubernetes è la sua facilità d’uso, consentendo anche agli utenti meno esperti di approcciarsi al mondo Kubernetes con semplicità. Grazie a un’interfaccia di gestione intuitiva, gli utenti possono creare e configurare cluster Kubernetes con pochi clic, eliminando la complessità tipicamente associata alla configurazione e alla gestione di questi ambienti. Questo livello di accessibilità apre le porte a una più ampia adozione di Kubernetes, democratizzando l’accesso a tecnologie avanzate per lo sviluppo e il deployment di applicazioni moderne.

Inoltre, Aruba Managed Kubernetes mette a disposizione diverse opzioni di configurazione per adattarsi alle diverse esigenze di business, dalle piccole startup alle grandi imprese. Con supporto per molteplici zone di disponibilità, il servizio garantisce alta disponibilità e ridondanza, essenziali per le applicazioni critiche. La latenza inferiore al millisecondo all’interno dei Data Centers di Aruba migliora ulteriormente le performance delle applicazioni, assicurando un’esperienza utente fluida e reattiva.

Il servizio include anche avanzati strumenti di monitoraggio e un SLA del 99,98% in configurazioni HA, offrendo alle aziende la tranquillità di sapere che le loro applicazioni sono monitorate costantemente e possono contare su un ambiente altamente disponibile e affidabile. L’adesione ai più alti standard di sicurezza, compresa l’opzione di storage a blocchi, assicura che i dati siano protetti secondo le migliori pratiche del settore.

Aruba Managed Kubernetes si propone come una soluzione completa e competitiva per le aziende che cercano di sfruttare la potenza di Kubernetes senza dover affrontare la complessità tecnica che questo comporta. Con un’offerta che combina facilità d’uso, prestazioni, sicurezza e affidabilità, Aruba Managed Kubernetes è posizionato per essere un punto di riferimento nel panorama delle soluzioni di gestione containerizzata.

La certificazione CNCF, un segno di affidabilità ed eccellenza

Aruba Managed Kubernetes non solo semplifica il deploy e la gestione di Kubernetes ma porta anche l’assicurazione di qualità e affidabilità, essendo certificato dalla Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Questa certificazione posiziona Aruba come il primo provider italiano a ottenere tale riconoscimento, sottolineando il suo impegno a fornire un servizio di classe mondiale che soddisfa gli rigorosi standard della CNCF.

La certificazione CNCF significa che Aruba Managed Kubernetes aderisce alle migliori pratiche e agli standard stabiliti dalla fondazione, garantendo compatibilità e interoperabilità all’interno dell’ecosistema cloud-native. Questa certificazione è cruciale per le organizzazioni che cercano di implementare Kubernetes in ambienti di produzione, in quanto garantisce che la soluzione di Aruba sia costruita su una base solida e affidabile, capace di supportare le loro applicazioni e servizi cloud-native.

Nel mondo in rapida evoluzione delle tecnologie cloud-native, Kubernetes è diventato sinonimo di orchestrazione di container, guidando l’efficienza e l’innovazione. Aruba Managed Kubernetes, con la sua certificazione CNCF, offre una soluzione semplificata, sicura e certificata per la gestione dei cluster Kubernetes, riflettendo l’impegno di Aruba Cloud verso l’eccellenza nei servizi cloud. Per le organizzazioni che navigano le complessità del deploy e della gestione di Kubernetes, Aruba Managed Kubernetes presenta un’opzione certificata, affidabile e user-friendly, garantendo che le loro applicazioni cloud-native funzionino in modo fluido ed efficiente.

Aruba Cloud protagonista a Kubecon

Luca Spagnoli, Technical Director Cloud di Aruba ha dimostrato tutta la propria soddisfazione:” La nostra presenza al Kubecon 2024 dimostra il nostro continuo impegno e investimento in strumenti che facilitano e aiutano i nostri clienti nell’adozione e nell’utilizzo dell’applicazione cloud native. Aruba Managed Kubernetes ha recentemente ricevuto la certificazione Kubernetes – Hosted e si rivolge a tutti i clienti che vogliono un servizio Kubernetes gestito, affidabile e semplice nell’utilizzo. La soluzione, basata su hardware di nuova generazione e distribuita su 3 zone, rende il servizio resiliente e altamente affidabile, con un SLA del 99.98%. Con un focus sulla sicurezza by design e la piena sovranità del dato, Aruba Managed Kubernetes è estremamente scalabile e dotato di strumenti di monitoraggio per garantire il controllo delle risorse. È un servizio progettato per soddisfare i requisiti più stringenti, grazie anche alla continua evoluzione e alla roadmap intensa guidata dai nostri clienti e partner con cui collaboriamo quotidianamente.

Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud, ha annunciato proprio a KubeCon il lancio ufficiale di Aruba Managed Kubernetes, la nuovissima soluzione Kubernetes as a Service, segnando un traguardo significativo nella strategia di evoluzione dell’offerta cloud della società italiana. Questa iniziativa prevede il rilascio, nei mesi a venire, di numerose nuove funzionalità IaaS e PaaS basate su una piattaforma open source. Aruba Managed Kubernetes si presenta come una soluzione integrale per lo sviluppo cloud native, offrendo alle imprese la possibilità di eseguire carichi di lavoro su una piattaforma standardizzata, altamente affidabile e distribuita in Italia e in Europa. Questo assicura notevoli benefici in termini di conformità alle normative e sovranità dei dati.

L’evento ha visto anche il coinvolgimento di ArubaKube, uno spin-off del Politecnico di Torino e centro d’eccellenza di Aruba dedicato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione nelle tecnologie Cloud Native e nei progetti open source, con un focus specifico su Kubernetes. Basato a Torino, il centro si unisce agli sforzi dell’Aruba Software Factory, enfatizzando l’impegno dell’azienda nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative sul territorio e rafforzando la collaborazione con il Politecnico. ArubaKube punta a facilitare la gestione del cloud computing, promuovere soluzioni innovative e fornire supporto a livello enterprise, con l’obiettivo di eliminare il rischio di vendor lock-in, ridurre i costi e costruire una relazione bidirezionale tra la community e le aziende. Tra le principali aree di interesse, spicca l’investimento nel progetto open source Liqo, che mira a creare un’infrastruttura virtuale capace di integrare risorse e servizi da diversi cluster Kubernetes e da vari provider di servizi cloud, facilitando la costruzione e l’orchestrazione di servizi multi-cloud.