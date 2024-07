Aruba: certificazione ANSI/TIA-942-C per il data center del nuovo campus di Roma

Aruba annuncia di aver ottenuto la certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 Constructed Facility per il Data Center A del nuovo campus localizzato all’interno del Tecnopolo Tiburtino di Roma. La certificazione rilasciata da EPI, tra i principali provider mondiali di data center training e TIA-942 audit/certification, assicura a seguito di rigorosi controlli, non solo il pieno rispetto della norma in termini di design e progettazione, ma anche la totale corrispondenza e conformità di quanto effettivamente costruito, spiega Aruba.

La normativa ANSI/TIA-942 valuta la resilienza di un data center, ossia la sua capacità di garantire la continuità dei servizi erogati. In dettaglio, la Telecommunication Industry Association (TIA) sviluppa i propri standard in conformità con le procedure dell’American National Standards Institute (ANSI), che ne prevedono la revisione ogni cinque anni. Lo standard ANSI/TIA-942-C, pubblicato a maggio 2024, presenta un aggiornamento essenziale per garantire che l’implementazione di nuove applicazioni e tecnologie nei data center si traduca in un miglioramento delle prestazioni, della fornitura di servizi e della resilienza sotto vari aspetti, attraverso un’analisi del rischio più stringente.

Tra le principali novità dell’ANSI/TIA-942-C, si sottolinea come la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico siano maggiormente attenzionate con nuove considerazioni, tra cui l’analisi dei rischi e del contesto, garantendo quindi un adeguamento dello standard alle più moderne e stringenti normative.

Ad oggi tutti i Data Center del campus di Ponte San Pietro (BG), ai quali si aggiunge questo primo building del campus di Roma, sono conformi al Rating 4 ANSI/TIA-942. Tale risultato, evidenzia Aruba, è stato ottenuto grazie a una serie di accorgimenti progettuali e realizzativi che hanno interessato molteplici aspetti della progettazione e realizzazione dei data center: scelta del sito, aspetti architettonici, sicurezza fisica, sistemi antincendio, impianto elettrico, impianto meccanico e reti dati. Ciò contribuisce anche a garantire il rispetto dei requisiti per l’erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione come recentemente riconosciuto da ACN con assegnazione del livello QI3 alle infrastrutture Aruba.

“L’ottenimento dei massimi livelli di certificazione per le nostre infrastrutture è un punto fermo della strategia di sviluppo dei nostri servizi di Data Center e Colocation. Nel corso degli anni i nostri team interni hanno costruito un know-how importante che ci ha permesso di progettare e realizzare Data Center che hanno raggiunto agevolmente e talvolta superato i massimi standard che le varie normative nel tempo ci hanno offerto. È in questo modo che Aruba si impegna a fornire servizi in grado di garantire le più elevate prestazioni e continuità operativa ai clienti pubblici e privati che hanno bisogno di assicurare il funzionamento delle proprie infrastrutture IT, applicazioni, servizi o più in generale del loro business online”, ha dichiarato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba.