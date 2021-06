Arrow Electronics distribuisce Suse in Italia

Arrow Electronics e Suse hanno siglato un accordo di distribuzione per l’Italia, in base al quale Arrow fornirà ai partner di canale le soluzioni Linux, Kubernetes Management ed Edge di Suse.

Suse collabora con i partner di canale e le community di sviluppatori per consentire alle aziende di innovarsi in qualunque luogo, dal data center al cloud, all’edge.

Il portfolio Suse integra il software opensource, dal sistema operativo Suse Linux Enterprise Server, compatibile con la maggior parte degli ambienti (x86, power, SAP,) verso le soluzioni innovative basate su sistemi di orchestrazione e Kubernetes (CaaS).

Per Michele Puccio, Country Manager per Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia, con Suse “la gamma degli ambienti open source di Arrow in Italia si espande, con soluzioni che si integrano e arricchiscono le nostre offerte cloud, devops ed edge“.

Per Carlo Baffè, Director, Channel and Alliances, South EMEA di SUSE “Sfruttare le capacità specialistiche a valore aggiunto di Arrow ci permetterà di espandere la nostra presenza in Italia, assicurando le nostre tecnologie a un numero maggiore di categorie di partner, da quelli che forniscono soluzioni as-a-service a coloro che offrono applicazioni per i container e l’Edge”.