Arrivano i Canali WhatsApp, messaggi broadcast in modo semplice

Meta ha annunciato i Canali, un modo semplice, affidabile e privato per ricevere importanti aggiornamenti da persone e organizzazioni, direttamente all’interno di WhatsApp.

Nello specifico, l’obiettivo della società di Mark Zuckerberg è che i Canali diventino il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro disponibile, con le solide misure di protezione sulla privacy che le persone si aspettano da WhatsApp.

Per preservare la possibilità di scelta e di controllo degli utenti – spiega Meta –, gli amministratori non potranno aggiungere follower al proprio Canale. Inoltre, la cronologia dei Canali sarà memorizzata sui server Meta solo per 30 giorni.

I WhatsApp Channels, i Canali di WhatsApp, consentiranno agli utenti di seguire le persone e le organizzazioni di cui desiderano ricevere gli aggiornamenti.

I Canali appariranno in una nuova sezione “Aggiornamenti”, separata dalle chat private con la famiglia, gli amici, i colleghi e le community. Nella visione di Meta, rappresenteranno un nuovo strumento di broadcast one-way, con cui gli amministratori potranno inviare messaggi, immagini, video, sticker e sondaggi.

Per aiutare gli utenti a scegliere i canali da seguire, Meta sta sviluppando una directory con possibilità di ricerche dove trovare hobby, squadre sportive, aggiornamenti di autorità locali e tanto altro. È possibile accedere a un canale anche tramite link d’invito ricevuti in chat, via e-mail o pubblicati online.

Meta punta a sviluppare il servizio di trasmissione più privato disponibile, innanzitutto proteggendo le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower. Se si è amministratore di un canale, il proprio numero di telefono e l’immagine del proprio profilo non verranno mostrati ai follower. Allo stesso modo, se si segue un canale, il numero di telefono non verrà mostrato all’amministratore o agli altri follower.

Così come avviene per i messaggi, Meta ritiene che anche gli aggiornamenti dei canali non debbano durare per sempre. Per questo motivo, la cronologia dei canali resterà sui server di Meta per un massimo di 30 giorni e l’azienda aggiungerà funzioni per far sì che gli aggiornamenti smettano di essere visibili ancora prima nei dispositivi dei follower. Gli amministratori potranno anche bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale.

Infine, Meta consentirà agli amministratori di decidere se rendere il proprio canale visibile nella directory o meno e chi potrà seguirlo. I canali sono pensati per raggiungere un pubblico ampio, pertanto non sono crittografati end-to-end per impostazione predefinita. Meta pensa però che i canali crittografati end-to-end possano essere utili per un pubblico ristretto, come nel caso delle no profit o delle organizzazioni sanitarie, e sta valutando la possibilità di offrirli in futuro.

Per il lancio dei canali, Meta ha lanciato delle collaborazioni con autorevoli voci internazionali e organizzazioni selezionate in Colombia e a Singapore. In questi Paesi i Canali saranno disponibili inizialmente per sviluppare e adattare l’esperienza, oltre a scoprire di più su questa funzione.

Tra le realtà selezionate in Colombia e a Singapore, ci sono la Singapore Heart Foundation e il fact-checker colombiano Colombia Check; ONG come l’International Rescue Committee (IRC) e l’OMS; oltre a grandi nomi dello sport come FC Barcelona e Manchester City.

Nei prossimi mesi i Canali saranno disponibili anche in altri Paesi, dando la possibilità a chiunque di crearne uno, ha annunciato Meta.