Armis, l’asset intelligence che protegge le aziende dai rischi cyber

Armis, l’azienda di cybersecurity asset intelligence, ha annunciato un altro traguardo da quando ha raggiunto quello dei 100 milioni di dollari di annual recurring revenue (ARR) a febbraio, condividendo di essere arrivata a una crescita dell’80% dei clienti nei soli primi sei mesi dell’anno fiscale a luglio 2023.

Clienti in tutto il mondo hanno anche esteso il loro uso della piattaforma Armis con un 50% di tasso di adozione di due soluzioni del portafoglio Armis e con oltre il 15% che ha adottato tre o più soluzioni lo scorso anno.

“Ci focalizziamo sul rafforzare le aziende con l’asset intelligence e piani attuabili così che possa essere sicuri che la loro infrastruttura sia sempre al sicuro e operativa”, ha commentato Yevgeny Dibrov, Co-Founder e CEO di Armis. “Oggi vedo che Armis è la piattaforma scelta da aziende Fortune 100, 200 e 500 in tutto il mondo che cercano di capire la loro superficie d’attacco e di proteggersi proattivamente dalle crescenti minacce. Misuro il nostro successo non solo con la crescita finanziaria ma nell’impatto positivo che l’azienda sta virtualmente avendo in tutti i settori grazie alla fiducia che i nostri clienti ci hanno conferito”.

La superficie d’attacco è in estensione e le minacce in crescita

Armis si aspetta che entro il 2025, il numero degli asset connessi cresca a 50 miliardi ma l’80% di loro resterà invisibile, non gestito e mancherà di qualsiasi misura di sicurezza. Le vulnerabilità sono anche in crescita del 689% negli ultimi 6 anni, molte mirate all’interno di infrastrutture critiche con attacchi informatici in crescita del 140% specificatamente in questo settore. Questa crescita ha creato una situazione difficile e in rapida evoluzione nella quale le aziende faticano a mantenere un vantaggio.

Armis sta risolvendo sfide importanti legate alla sicurezza cyber dei clienti con quattro offerte chiave:

Asset management and Security. Un asset inventory completo per ogni tipologia di asset, consentendo a ogni organizzazione di avere visibilità e proteggere la propria superficie di attacco. OT/IOT Security. Osservare e proteggere network e asset fisici OT/ IOT , garantire l’operatività e sviluppare una strategia di sicurezza completa ed efficace Sicurezza dei dispositivi medici. Visibilità e sicurezza completa per tutti i dispositivi medici, asset clinici e l’intero ecosistema sanitario, senza alcuna interruzione dell’assistenza ai pazienti. Prioritizzare e risolvere le vulnerabilità. Consolidare, dare priorità ed eliminare tutte le vulnerabilità; migliorare il tempo medio di eliminazione (MTTR, mean time to remediation) con flussi di lavoro automatici e ticketing.

Queste quattro soluzioni, che l’azienda sottolinea essere tutte riconosciute da analisti e clienti, sono realizzate sulla stessa piattaforma per assicurare che i clienti possano beneficiare di una piattaforma integrata che sblocca valore e permette ai clienti di vedere, proteggere e gestire veramente la loro superficie di attacco.

Armis protegge alcuni degli asset più critici al mondo

Alcuni importanti recenti casi di successo vedono Vestas, importante produttore e fornitore di servizi per l’energia eolica sostenibile nel mondo, Reckitt, azienda multinazionale di beni di consumo, Booking Holdings, il leader globale di viaggi online, il porto di Anversa, il più grande porto cargo del mondo e JLR, il più grande produttore di veicoli di lusso nel Regno Unito.

“In qualità di importante produttore e fornitore di servizi per l’energia eolica sostenibile, i nostri clienti richiedono un elevato livello di controlli di sicurezza per soddisfare le esigenze normative.

Utilizziamo Armis per localizzare e rispondere alle minacce e abbiamo lavorato a lungo con l’azienda per modellare l’integrazione, così che il prodotto si adatti alla nostra strategia di rilevamento e risposta nel suo complesso. Le informazioni fornite da Armis si sono dimostrate più volte molto preziose nelle operazioni quotidiane e al momento stiamo estendendo la nostra installazione”, ha affermato Steffen Høgh Vinter, Director CMRC Enablement e Problem Management, Vestas.

“Quando abbiamo iniziato il programma da un team informatico centrale, non avevamo visibilità all’interno della nostra fabbrica, ogni dispositivo era invisibile. Adesso, con l’integrazione di Armis in metà delle nostre fabbriche, abbiamo visto decine di migliaia di dispositivi di cui non eravamo a conoscenza prima. Armis ci sta permettendo tre casi d’uso: primo, dandoci quella visibilità che prima non avevamo, secondo, permettendoci di identificare vulnerabilità che ci consente di ridurre il nostro stato di rischio e terzo, offrendoci la possibilità di identificare qualsiasi comportamento insolito che sta avvenendo nella nostra rete”, ha commentato David Boyd, Director of Cyber Strategy & Engagement di Reckitt.

“Armis è una di quelle invenzioni che semplicemente dovevano esserci. Risponde a un bisogno fondamentale e non soddisfatto in ambito di sicurezza informatica, ossia la capacità di ‘vedere il male’ (sulla rete) scoprendo dispositivi corrotti e fornendo informazioni in tempo reale sulla loro identità e condizione. Con Armis, non c’è bisogno di un insieme di ingegneri o analisti per decifrare sistemi complessi e i loro segnali”, ha commentato Spencer Mott, Chief Security Officer, Booking Holdings.

Nel 2023, Armis è stata riconosciuta sia nel Deloitte Technology Fast 500 per la sua crescita e alte prestazioni, sia da Fast Company come la più innovativa azienda di sicurezza del 2023. In aggiunta, è stata nominata come ospite d’onore nell’Inc. 5000 list, e il suo Armis Partner Experience Program (APEX) ha ricevuto una classificazione da 5 stelle nel 2023 CRN Partner Program Guide.