Armis Centrix: vedere, proteggere e gestire tutti gli asset fisici e virtuali grazie all’AI

Armis, azienda di cybersecurity asset intelligence, ha annunciato il lancio di Armis Centrix, la piattaforma di cyber exposure management basata sull’AI. Armis Centrix – sottolinea l’azienda – è una piattaforma senza soluzione di continuità e cloud-based che protegge proattivamente tutti gli asset, risolve le vulnerabilità, inibisce le minacce e protegge l’intera superficie di attacco.

Armis Centrix consente alle organizzazioni di scoprire, contestualizzare, valorizzare e profilare ogni asset presente nel loro ambiente, costruendo al contempo una linea di difesa sfruttando i punteggi di rischio, le policy, gli avvisi e le visualizzazioni di Armis Centrix Asset Intelligence e, soprattutto, in relazione all’esposizione, prioritizza gli sforzi più importanti per l’azienda.

Armis Centrix si integra anche con gli strumenti di enforcement e ticketing esistenti per stabilire flussi di lavoro end-to-end e una vera e propria gestione del ciclo di vita del rischio, oltre a tenere traccia degli interventi per la riduzione del rischio e a fornire facilmente report sui progressi compiuti: adotta misure proattive, rileva le minacce e blocca gli attacchi per stabilire flussi di lavoro operativi e tracciare la riduzione del rischio.

“In un mondo senza frontiere, in cui le risorse sono connesse digitalmente, i confini tradizionali della cybersecurity non esistono più. I sistemi legacy on-premise e le soluzioni mirate non sono più adatti allo scopo, lasciando la superficie d’attacco e gli asset più critici aperti ed esposti ai criminali informatici e a molteplici malintenzionati“, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e co-fondatore di Armis. “L’ampiezza e la natura dinamica della superficie di attacco richiedono un approccio completamente diverso, basato sull’intelligenza artificiale; Armis Centrix è proprio questo: l’intelligenza artificiale che alimenta una suite di potenti strumenti per la gestione dell’esposizione al rischio informatico“.

Armis Centrix aiuta le organizzazioni a vedere, proteggere e gestire l’intera superficie di attacco, garantendo una protezione continua degli asset mission-critical dalle minacce informatiche. Nato nel cloud e alimentato dall’AI, Armis Centrix offre un vero approccio modulare alla gestione dell’esposizione informatica che copre le esigenze più critiche di cybersecurity dei clienti attraverso 4 soluzioni:

Asset management and security – Un asset inventory completo per ogni tipologia di asset, consentendo a ogni organizzazione di avere visibilità e proteggere la propria superficie di attacco.

– Un asset inventory completo per ogni tipologia di asset, consentendo a ogni organizzazione di avere visibilità e proteggere la propria superficie di attacco. OT/IOT security – Osservare e proteggere network e asset fisici OT/ IOT , garantire l’operatività e sviluppare una strategia di sicurezza completa ed efficace.

– Osservare e proteggere network e asset fisici OT/ , garantire l’operatività e sviluppare una strategia di sicurezza completa ed efficace. Sicurezza dei dispositivi medici – Visibilità e sicurezza completa per tutti i dispositivi medici, asset clinici e l’intero ecosistema sanitario, senza alcuna interruzione dell’assistenza ai pazienti.

– Visibilità e sicurezza completa per tutti i dispositivi medici, asset clinici e l’intero ecosistema sanitario, senza alcuna interruzione dell’assistenza ai pazienti. Prioritizzare e risolvere le vulnerabilità – Consolidare, dare priorità ed eliminare tutte le vulnerabilità; migliorare il tempo medio di eliminazione (MTTR – mean time to remediation) con flussi di lavoro automatici e ticketing.

“Si tratta di un’innovazione rivoluzionaria che cambierà il modo in cui le aziende rispondono alle domande chiave sulla loro postura di cybersecurity“, ha dichiarato Dana Gilboa, Chief Product Officer di Armis. “Armis può aiutare le organizzazioni a mitigare i rischi legati alle loro risorse informatiche e a proteggere l’intera superficie di attacco, fornendo le informazioni necessarie per allineare gli sforzi di sicurezza e di business. Con questo approccio, possiamo fornire alle organizzazioni la tranquillità di cui hanno bisogno, consentendo loro di vedere, proteggere e gestire tutti i loro asset critici“.

Armis Centrix è agnostico, consentendo al settore manifatturiero, sanitario e medicale, informatico, energetico e utilities, finanziario, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dei media, pubblico e molti altri di trarre vantaggio dalle sue funzionalità. Inoltre, Armis collabora con i principali fornitori di tecnologia a livello mondiale per garantire ai propri clienti una perfetta integrazione di Armis Centrix con gli stack IT e di sicurezza esistenti.