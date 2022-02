Arm svela il nuovo image signal processor per l’automotive

Arm ha presentato un nuovo image signal processor (Isp) per il settore automotive, per l’impiego nell’ambito delle implementazioni di assistenza alla guida e automazione.

L’image signal processor Mali-C78AE si aggiunge alla linea “AE” di IP di Arm, per applicazioni Adas e human vision.

L’evoluzione dei sistemi Adas (Advanced Driver Assist Systems) – sottolinea Arm – li ha portati a essere da una caratteristica premium a una funzionalità che i consumatori ora si aspettano come standard nei nuovi veicoli.

In parallelo, la carenza globale di chip sta facendo capire all’industria automobilistica la criticità del silicio e dell’elettronica, per lo sviluppo e il posizionamento competitivo dei prodotti.

Arm cita un recente report di Strategy Analytics, secondo cui il valore del mercato delle telecamere per l’automotive dovrebbe crescere di oltre il 19% dal 2020 al 2025.

Ciò li renderà il tipo di sensore più importante nel fornire i dati necessari al veicolo per prendere decisioni sull’ambiente circostante.

Con l’aumentare del numero e della sofisticazione delle telecamere dei veicoli, aumenta anche la potenza di calcolo necessaria per tradurre l’elevato throughput dei dati di immagine, in modo efficiente e sicuro, in output che soddisfino i diversi requisiti per la machine vision e la human vision.

Per abilitare nuove funzionalità nelle implementazioni Adas e di guida autonoma, secondo Arm il settore avrà bisogno di un nuovo approccio all’elaborazione delle immagini.

Ed è proprio per affrontare questo problema che Arm ha deciso di aggiungere l’Isp Mali-C78AE al suo portafoglio di IP

Infatti, si tratta di un image signal processor sviluppato in modo specifico per soddisfare le esigenze di prestazioni e sicurezza delle applicazioni nel settore automobilistico.

Mali-C78AE – sottolinea Arm –, combinato con la Cpu Cortex-A78AE e la Gpu Mali-G78AE, fornisce una pipeline di vision per l’Adas ottimale.

È stato sviluppato per le applicazioni di sicurezza per entrambi, la visione umana e quella artificiale, ed è in grado di elaborare dati da un massimo di quattro telecamere in tempo reale o 16 virtuali.

Arm mette in evidenza anche che Mali-C78AE è progettato per prevenire o rilevare i guasti in un singolo fotogramma della telecamera che possono risultare in dati elaborati in modo errato.

Per fare questo, l’image signal processor dispone di oltre 380 circuiti di rilevamento dei guasti, un autotest continuo integrato e può rilevare i guasti del sensore e dell’hardware delle telecamere collegate.

Inoltre, Mali-C78AE utilizza una tecnologia avanzata di riduzione del rumore e di gestione della gamma dinamica per garantire che ogni fotogramma sia chiaro e correttamente esposto, regolando le aree eccessivamente scure o luminose di un frame.

Mobileye è la prima a ricevere in licenza Mali-C78AE, oltre a Mali-G78AE, per la sua tecnologia EyeQ di prossima generazione, ha dichiarato Arm.