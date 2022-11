Apptio migliora la pianificazione della spesa per il cloud

Apptio – fornitore di soluzioni di TBM (Technology Business Management) – ha presentato Cloud Financial Planning, una soluzione all’avanguardia che consente alle aziende di costruire modelli predittivi più accurati, basati sulle spese future pianificate, sui cambiamenti di priorità e di altri fattori di costo, per ottenere previsioni relative alla spesa per il cloud più affidabili ed efficienti.

Una recente indagine pubblicata da Gartner rivela che il 50% dei CIO prevede di aumentare gli investimenti in piattaforme cloud nel 2023. Secondo l’ultimo report State of FinOps 2022 la stragrande maggioranza degli operatori FinOps si trova attualmente ad affrontare processi disarticolati per costruire i propri modelli predittivi relativi al cloud, costringendoli ad affidarsi a metodi di pianificazione collaborativi creati ad hoc, informazioni in archivio e strumenti inadeguati, con conseguente mancanza di proprietà, visibilità e flessibilità nella pianificazione da parte del team.

Attore di lunga data nell’ambito della pianificazione IT, Apptio fonda la sua esperienza sulla collaborazione con oltre 1.800 aziende a livello globale impegnate a risolvere complesse sfide di pianificazione degli investimenti negli ultimi 15 anni. Con questa nuova soluzione, Apptio intende rafforzare il suo posizionamento di protagonista del mercato nell’affrontare le sfide uniche della pianificazione di spesa per il cloud, facendo da apripista a una migliore pianificazione allineata agli obiettivi di business e alle priorità degli stakeholder, fornendo la flessibilità necessaria per adattarsi ai cambiamenti in corso.

Questo è il valore di Apptio Cloud Financial Planning, sottolinea l’azienda: anziché basarsi esclusivamente sui dati passati per prevedere le esigenze future, la nuova soluzione acquisisce e analizza gli input del team, compresi i driver di costo dettagliati, i nuovi investimenti e le modifiche intermedie del piano, per prevedere con maggiore precisione e tenere traccia delle spese. Inoltre, offre uno spazio di lavoro collaborativo unico nel suo genere per coinvolgere gli stakeholder durante il processo di pianificazione.

“Con Cloud Financial Planning, combiniamo l’esperienza unica di Apptio e la sua comprensione dei processi di gestione finanziaria con la capacità di acquisire, interpretare e modellare i dati di utilizzo del cloud. Guidiamo l’innovazione in quest’ambito, dotando i nostri clienti di strumenti indispensabili per supportare e scalare nuovi paradigmi tecnologici. Queste funzionalità saranno fondamentali per aiutare i decision maker aziendali a coinvolgere gli stakeholder nel processo di pianificazione e ad automatizzare il consolidamento degli input di budget“, ha dichiarato Jeremy Ung, Chief Technology Officer di Apptio.

Migliorare la pianificazione a lungo termine attraverso l’analisi dei dati

La maggior parte delle aziende che analizzano i report sull’utilizzo del cloud – sostiene Apptio – non è sufficientemente attrezzata per implementare processi efficaci di gestione finanziaria del cloud. Anche le aziende con una profonda conoscenza dei processi di pianificazione di questo tipo di tecnologia non sono in grado di elaborare efficacemente l’enorme mole di dati che provengono da un report standard sull’utilizzo del cloud.

Sebbene esistano molti metodi per stimare i costi delle singole risorse cloud, finora mancavano strumenti in grado di fornire ai clienti la capacità di creare piani attuabili ed efficaci per le future implementazioni cloud.

Cloud Financial Planning è progettato per consentire ai clienti Apptio di:

Pianificare il futuro . Cloud Financial Planning rappresenta una vera novità per il settore, afferma l’azienda, perché consente di riconoscere l’unicità dei carichi di lavoro nel cloud e fornisce uno strumento di pianificazione completo progettato appositamente per rispondere alle loro esigenze uniche.

. Cloud Financial Planning rappresenta una vera novità per il settore, afferma l’azienda, perché consente di riconoscere l’unicità dei carichi di lavoro nel cloud e fornisce uno strumento di pianificazione completo progettato appositamente per rispondere alle loro esigenze uniche. Eseguire analisi di scenari “what/if” nel cloud . A differenza delle soluzioni che si basano su semplici input o sui dati passati per generare una previsione, ora i clienti possono considerare la crescita prevista o i costi netti nuovi e incorporare l’analisi di scenario e l’ottimizzazione dei costi nella fase di pianificazione.

. A differenza delle soluzioni che si basano su semplici input o sui dati passati per generare una previsione, ora i clienti possono considerare la crescita prevista o i costi netti nuovi e incorporare l’analisi di scenario e l’ottimizzazione dei costi nella fase di pianificazione. Adattarsi ai parametri mutevoli delle iniziative cloud. Cloud Financial Planning si basa sulla profonda esperienza di Apptio e sui migliori algoritmi finanziari per consolidare automaticamente gli input di budget e calcolare i costi del cloud, anche in ambienti in rapida evoluzione.

La Beta del prodotto, ha annunciato Apptio, è disponibile sul sito dell’azienda.

Contestualmente, Apptio ha annunciato l’estensione della partnership con Amazon Web Services (AWS), con cui ha avviato una collaborazione già da due anni.

Apptio arricchirà la sua presenza su AWS e Amazon Web Services continuerà a offrire ai suoi clienti, attraverso l’AWS Marketplace, le soluzioni Apptio semplificando l’accesso ai servizi cloud e offrendo uno strumento innovativo per migliorare il processo decisionale relativo alla spesa e all’utilizzo del cloud.