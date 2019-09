Apple TV+, disponibile dall’1 novembre a 4,99 euro al mese

Prenderà il via il prossimo 1 novembre Apple TV+, il servizio di streaming video in abbonamento di Apple. E verrà lanciato contemporaneamente in oltre 100 paesi e regioni.

Il Ceo di Apple, Tim Cook ha precisato che Apple TV+ offrirà un'esclusiva gamma di programmi originali, film e documentari, tra cui "The Morning Show", "Dickinson", "See", "For All Mankind" e "The Elephant Queen".

Il servizio sarà disponibile sull'app Apple TV su iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e altre piattaforme, anche online su tv.apple.com. La spesa mensile sarà di 4,99 euro con una prova gratuita di sette giorni. E questa cifra comprende la visione estesa a tutta la famiglia (fino a un massimo di 6 persone).

Infine, a partire da oggi, chi acquista un qualsiasi iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac avrà in omaggio un anno del nuovo servizio in streaming.

Produzioni nuove ed esclusive

Queste produzioni originali Apple TV+, frutto di alcune delle menti creative più famose al mondo, saranno disponibili dal 1° novembre nell’app Apple TV:

— See è un’epica storia di fantascienza con Jason Momoa e Alfre Woodard ambientata seicento anni avanti nel futuro. Un virus ha quasi sterminato la razza umana e reso non vedenti i pochi sopravvissuti. Ora che ha perso il senso della vista, l’umanità deve adattarsi e trovare nuovi modi di sopravvivere.

— The Morning Show è una serie interpretata da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, che sono anche le produttrici esecutive, e ci porta dietro le quinte di un popolare talk show del mattino, dove regna una spietata competizione e una spasmodica ricerca del potere. Fra il cast figura anche Steve Carell.

— Dickinson è una commedia di formazione dai toni amari che, ripercorrendo la vita della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson, mette a nudo i limiti della società, della condizione femminile e della concezione familiare dell’epoca.

— For All Mankind è la nuova serie creata da Ronald D. Moore che racconta che cosa sarebbe successo se la corsa allo spazio non fosse mai finita e se il programma spaziale fosse rimasto al centro delle speranze e del sogno americano.

— Helpsters è una serie per bambini ideata dai creatori di “Sesamo apriti”, che ha come protagonisti Cody e un’allegra brigata di mostri che amano risolverei i problemi. Tutto inizia da un piano.

— Snoopy nello spazio è la nuova serie originale di Peanuts Worldwide e DHX Media, che porterà gli spettatori nello spazio insieme a Snoopy, che insegue il sogno di diventare un’astronauta. Snoopy, Charlie Brown e altri personaggi dei Peanuts prendono il comando della stazione spaziale internazionale ed esplorano la luna e lo spazio.

— Ghostwriter è una rivisitazione della famosa serie originale. Racconta le disavventure di quattro ragazzi che si trovano insieme a un misterioso fantasma in una libreria di quartiere, e devono liberare personaggi della letteratura.

— La madre degli elefanti è un apprezzato documentario nonché una “lettera d’amore” verso le specie in via d’estinzione. Gli spettatori seguiranno un elefante e la sua mandria in un viaggio epico. Una storia di amore, perdita e ritorno a casa.

— Oprah Winfrey incontra gli autori più famosi del mondo dando vita a un vivace circolo letterario internazionale, dedicandosi anche a progetti finalizzati ad avvicinare le persone di tutto il mondo e promuovere cambiamenti positivi.



Ogni mese, sull’app Apple TV verranno aggiunti contenuti inediti per Apple TV+, fra cui:

— Servant, un nuovo thriller psicologico di M. Night Shyamalan, che ha come protagonista una coppia di Philadelphia reduce da una tragedia terribile, che ha messo in crisi il loro matrimonio e permesso a una forza misteriosa di varcare la soglia della loro casa.

— Truth Be Told è una nuova, avvincente serie con Octavia Spencer, vincitrice dell’Academy Award e Aaron Paul, vincitore di diversi Emmy Award. Esplora l’ossessione americana per i podcast sui crimini irrisolti e offre sputi di riflessione su privacy, tecnologie multimediali e razza.

— Little America, ispirata agli articoli pubblicati dall’Epic Magazine, racconta alcune divertenti e toccanti storie delle persone immigrate in America.

— The Banker è un film ispirato a una storia vera con Anthony Mackie e Samuel L. Jackson nel ruolo di due imprenditori afro-americani che provano ad aggirare le leggi razziali degli anni ’50 concedendo prestiti alla comunità afro-americana di Jim Crow, in Texas. Nel cast ci sono anche Nia Long e Nicholas Hoult.

— Hala è un film in lizza al 2019 Sundance Film Festival e al 2019 Toronto International Film Festival che racconta la storia di una studentessa americana in bilico fra la modernità e la sua educazione musulmana.



Gli abbonati possono guardare i contenuti inediti el nuovo servizio di streaming sia online sia offline, on demand e senza pubblicità, sull’app Apple TV, preinstallata su iPhone, iPad, Apple TV e iPod touch; a breve, sarà disponibile sui Mac con macOS Catalina. L’app Apple TV è inoltre disponibile su alcune smart TV Samsung, e in futuro arriverà anche sulle piattaforme Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony e VIZIO. I clienti potranno inoltre iscriversi e guardare Apple TV+ anche dal sito tv.apple.com.



A partire da oggi, gli utenti possono guardare i trailer e aggiungere le serie di Apple TV+ alla sezione “In coda” dell’app Apple TV, così riceveranno una notifica non appena saranno disponibili i primi episodi. Al momento del lancio, la maggior parte delle serie di Apple TV+ debutterà con tre episodi, che usciranno nell’arco di tre settimane, mentre per altre serie sarà disponibile subito l’intera stagione.



Gli spettatori di tutto il mondo possono vedere le produzioni originali Apple TV+, sottotitolate e/o doppiate in quasi 40 lingue, inclusi i sottotitoli per non udenti (SDH) o i sottotitoli. Le serie e i film Apple TV+ saranno disponibili anche con descrizioni audio in otto lingue.