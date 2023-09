Apple svela iPhone 15 e 15 Plus: nuovo design, Dynamic Island e USB‑C

Oltre ai modelli “Pro”, Apple ha annunciato iPhone 15 e iPhone 15 Plus, con il nuovo vetro posteriore a infusione di colore in una finitura opaca e un nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio.

Entrambi i modelli presentano la Dynamic Island e un sistema di fotocamere avanzato: una potente fotocamera principale da 48MP consente di scattare foto a risoluzione super alta e il nuovo teleobiettivo 2x per uno zoom ottico a tre livelli. La famiglia iPhone 15 introduce anche i ritratti di nuova generazione, così sarà più facile scattare ritratti con un livello superiore di dettagli e prestazioni superiori anche con poca luce.

Con il chip A16 Bionic per prestazioni potenti, connettore USB‑C, Posizione precisa per Trova i miei amici e robustezza all’avanguardia nel settore, iPhone 15 e iPhone 15 Plus rappresentano un enorme passo avanti, afferma Apple.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili in cinque nuovi colori: rosa, giallo, verde, blu e nero. Sarà possibile preordinarli da venerdì 15 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre. iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB a partire da 979 euro e 1.129 euro, rispettivamente. Apple offre ottimi modi per risparmiare e passare all’ultimo modello di iPhone. È possibile ottenere un credito fra i 240 e 760 euro con la permuta di un iPhone 11 o di un modello successivo per l’acquisto di iPhone 15 e iPhone 15 Plus sull’Apple Store Online o in un Apple Store.

Design e display di iPhone 15 e 15 Plus

Disponibili con display da 6,1″ e da 6,7″, iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno la Dynamic Island, un modo innovativo per interagire con gli avvisi importanti e le attività in tempo reale. L’elegante esperienza si espande e si adatta in modo fluido così l’utente può seguire le indicazioni stradali in Mappe e controllare facilmente la musica; grazie all’integrazione con le app di terze parti, può ricevere aggiornamenti in tempo reale sui servizi di food delivery o di car sharing, sui risultati delle partite, sugli itinerari di viaggio e tanto altro.

Il display Super Retina XDR è perfetto per guardare contenuti, seguire in streaming gli allenamenti di Apple Fitness+ e giocare ai videogame. Il livello di luminosità HDR di picco ora arriva fino a 1600 nit per foto e video HDR ancora più incredibili. E nelle giornate di sole, la luminosità di picco all’aperto arriva fino a 2000 nit, il doppio rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo elegante design di entrambi i modelli è fatto per durare. Per la prima volta su uno smartphone, sottolinea Apple, il colore è infuso nel vetro posteriore dando vita a cinque finiture molto eleganti. Il vetro posteriore è rinforzato con un processo ottimizzato a doppio scambio ionico prima di essere lucidato con particelle nanocristalline e inciso per creare una pregiata finitura opaca. Con il nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio di grado aerospaziale è ancora più piacevole tenerlo in mano, e la parte frontale in Ceramic Shield risulta ancora più resistente di qualsiasi vetro per smartphone.

Con un design resistente all’acqua e alla polvere e una robustezza all’avanguardia nel settore, iPhone è resistente e mantiene il suo valore più a lungo di ogni altro smartphone, afferma Apple. In più, l’architettura interna offre performance costanti superiori, semplificando al contempo le riparazioni e riducendone il costo.

Una potente fotocamera e una risoluzione super alta

Il sistema evoluto di fotocamere su iPhone 15 e iPhone 15 Plus permette di immortalare i momenti della vita di tutti i giorni e i ricordi più cari. La fotocamera principale da 48MP regala foto e video nitidi catturando ogni minimo dettaglio con un sensore quad-pixel e il 100% di Focus Pixels, per un autofocus veloce. Sfruttando la potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale offre agli utenti una nuova super-alta risoluzione da 24 MP, che offre una sorprendente qualità d’immagine con una dimensione pratica dei file, ideale per l’archiviazione e la condivisione. Grazie all’intelligente integrazione tra hardware e software, un’ulteriore opzione di teleobiettivo 2x offre tre tipi di zoom di qualità ottica (0,5x, 1x, 2x) per la prima volta su un sistema a doppia fotocamera su iPhone.

I ritratti di nuova generazione scattati su iPhone 15 e iPhone 15 Plus offrono un livello superiore di dettagli, colori più vivaci e prestazioni migliori anche con poca luce. Per la prima volta è possibile scattare foto di questo genere senza abilitare la modalità Ritratto. Se l’utente inquadra una persona, un cane o un gatto, o se fa tap per mettere a fuoco, iPhone cattura in automatico le informazioni sulla profondità, consentendo di trasformare le foto in splendidi ritratti in un secondo momento nell’app Foto su iPhone, iPad o Mac. Per un maggiore controllo creativo, è possibile regolare il punto focale anche dopo lo scatto.

Gli scatti notturni sono più belli grazie ai miglioramenti alla modalità Notte, che includono un livello superiore di dettagli e colori più vivaci. Quando l’illuminazione è forte o variabile, il nuovo Smart HDR cattura i soggetti e lo sfondo con rendering più realistici delle tonalità della pelle, garantendo zone di luce più luminose, mezzitoni più ricchi e ombre più profonde alle immagini visualizzate nell’app Foto. Questo rendering HDR evoluto è disponibile anche nelle app di terze parti, perciò le immagini hanno un aspetto migliore anche quando vengono condivise online. Questi miglioramenti sono evidenti nella fotocamera principale da 48MP, nell’ultra-grandangolo e nella fotocamera frontale TrueDepth.

A16 Bionic arriva su iPhone 15: prestazioni potenti e collaudate

La velocità e l’efficienza del chip A16 Bionic offrono ai modelli iPhone 15 e iPhone 15 Plus prestazioni elevate, alimentando la Dynamic Island, le funzioni di fotografia computazionale e tanto altro. Con due high-performance core per un risparmio energetico del 20% e quattro high-efficiency core, la CPU 6-core è più veloce della generazione precedente ed è in grado di svolgere facilmente le operazioni più complesse garantendo allo stesso tempo una elevata durata della batteria. La GPU 5-core ha il 50% di banda di memoria in più per prestazioni grafiche superiori per guardare film in streaming e per giocare. Un nuovo Neural Engine 16‑core, che esegue quasi 17.000 miliardi di operazioni al secondo, consente calcoli di machine learning ancora più veloci per app di terze parti ed esperienze on-device come le trascrizioni della Segreteria in diretta su iOS 17, proteggendo contemporaneamente privacy e sicurezza con Secure Enclave.

Funzioni di sicurezza pensate per offrire la massima tranquillità

La linea iPhone 15 offre funzioni di sicurezza fondamentali per offrire assistenza quando conta di più, tra cui Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite. Attualmente disponibile in 14 Paesi e tre continenti, SOS emergenze via satellite ha avuto un impatto significativo sulla vita delle persone, evidenzia Apple. Entro la fine del mese questo innovativo servizio per la sicurezza sarà disponibile anche in Spagna e Svizzera.

Connessioni potenti

La linea iPhone 15 offre nuovi pratici modi di ricaricare i dispositivi, trovare gli amici in luoghi affollati e restare in contatto anche in viaggio. Entrambi i modelli utilizzano il connettore USB‑C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati, e con lo stesso cavo è possibile ricaricare iPhone, Mac, iPad e i nuovi AirPods Pro (2ª generazione). È anche possibile ricaricare gli AirPods o Apple Watch direttamente dall’iPhone con il connettore USB-C. Entrambi i modelli supportano MagSafe e soluzioni future per la ricarica wireless Qi2.

Entrambi i modelli hanno il chip Ultra Wideband di seconda generazione. Due iPhone dotati di questi chip possono ora connettersi con una portata 3 volte superiore rispetto a prima. Questo permette un nuovo modo di utilizzare Posizione precisa per Trova i miei amici: gli utenti iPhone 15 possono condividere la propria posizione e trovarsi a vicenda, anche in mezzo alla folla. La funzione Posizione precisa integra le stesse misure per tutelare la privacy dell’utente già introdotte con l’app Dov’è.

I modelli di iPhone 15 offrono un’esperienza 5G di alta qualità e super veloce e una qualità audio migliorata per le telefonate, incluse le chiamate FaceTime o con app di terze parti. La qualità del suono viene ulteriormente migliorata selezionando Isolamento vocale, che fa arrivare la voce forte e chiara anche in luoghi rumorosi.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono dotati di eSIM, un’alternativa più conveniente e sicura rispetto alla scheda SIM fisica, supportando oltre 295 gestori. È possibile restare sempre in contatto anche quando si viaggia per il mondo grazie a tariffe accessibili per il roaming internazionale del proprio operatore oppure acquistando piani eSIM prepagati in oltre 50 Paesi e regioni tra cui Australia, Italia e Thailandia.

iOS 17 è di serie

iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno iOS 17, il sistema operativo che rende iPhone ancora più intuitivo e personale, e include nuove funzioni tra cui:

L’app Telefono è stata aggiornata con Poster di contatto, che consente di personalizzare il nostro aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano, e Segreteria in diretta, che sfrutta la potenza del chip A16 Bionic per visualizzare la trascrizione in tempo reale sul dispositivo quando qualcuno ci lascia un messaggio in segreteria; è anche possibile rispondere alla chiamata mentre l’altra persona sta registrando il messaggio.

Messaggi offre una nuova esperienza con gli adesivi, una funzione di ricerca più potente, la trascrizione dei messaggi audio e Tutto bene, che consente di avvisare in automatico amici e parenti quando arriviamo a destinazione sani e salvi.

NameDrop offre un nuovo modo di utilizzare AirDrop per condividere più facilmente le informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone. Lo stesso gesto permette di condividere altri contenuti via AirDrop.

StandBy offre un’esperienza personalizzabile a tutto schermo con informazioni a colpo d’occhio pensate per essere visibili a distanza quando iPhone è di lato e in carica. Con il supporto per le attività in tempo reale, Siri, le chiamate in arrivo e le notifiche più grandi, StandBy è la soluzione ideale quando si posiziona il dispositivo sulla scrivania, sul comodino o sul piano della cucina.

iOS 17 offre numerosi altri aggiornamenti tra cui Diario, una nuova app che aiuta a riflettere ed esprimere gratitudine tramite la scrittura di un diario, miglioramenti ad autocorrezione e Dettatura, un livello di protezione superiore per Navigazione privata in Safari, la condivisione di password e passkey con Portachiavi iCloud, il riconoscimento degli animali domestici nell’app Foto e tante altre funzioni.

iPhone 15, migliore per l’ambiente

iPhone 15 e iPhone 15 Plus sono progettati pensando all’ambiente, sottolinea Apple. Mentre Apple prosegue verso l’obiettivo di rendere ogni prodotto a impatto zero entro il 2030, dal design alla produzione, fino all’utilizzo da parte dell’utente, l’azienda sta privilegiando l’impiego di energia elettrica pulita nell’intera filiera e sta progettando i prodotti con materiali riciclati e a basse emissioni di gas serra. iPhone 15 e iPhone 15 Plus ora usano ancora più materiali riciclati. E per la prima volta l’iPhone usa cobalto 100% riciclato per la batteria e il 100% di rame riciclato nella scheda logica, nel cavo del Taptic Engine e nelle bobine di ricarica a induzione nel MagSafe. Inoltre, entrambi i modelli hanno il 75% di alluminio riciclato nel guscio, il 100% di terre rare riciclate nei magneti e il 100% di oro riciclato nel connettore USB‑C, così come l’oro delle placcature e lo stagno delle saldature di vari circuiti stampati.

I modelli della linea iPhone 15 soddisfano gli elevati standard di efficienza energetica definiti da Apple e sono privi di mercurio, PVC e berillio. Oltre il 99% del packaging è composto da fibre, il che avvicina Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti i suoi imballaggi entro il 2025.

Per ridurre ulteriormente l’impatto sul pianeta, Apple non utilizzerà più il cuoio nei nuovi prodotti Apple, compresi gli accessori per iPhone. Apple introdurrà una nuova custodia MagSafe FineWoven e un nuovo portafoglio MagSafe FineWoven, realizzati in un micro twill robusto, elegante e soffice al tatto. Questo tessuto è composto al 68% da materiali riciclati e genera una quantità di emissioni di gas serra nettamente inferiore rispetto al cuoio.