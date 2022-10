Apple svela il nuovo iPad, riprogettato e con design in quattro colori

Apple ha annunciato il nuovo iPad con design all-screen dotato di un ampio display Liquid Retina da 10,9″. Grazie alla potenza del chip A14 Bionic, il nuovo iPad fornisce prestazioni ancora più veloci con un’elevata efficienza energetica per le attività più impegnative.

Il sistema fotografico aggiornato comprende una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato più lungo di iPad per offrire un’esperienza ancora migliore nelle videochiamate, e una fotocamera posteriore da 12MP per foto e video 4K più nitidi e vividi.

La porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e il Wi-Fi 6 garantisce connessioni ancora più veloci; i modelli con connettività cellulare supportano le reti 5G.

Progettata appositamente per l’ultimo iPad, la nuova Magic Keyboard Folio è comoda per scrivere, ha un trackpad dove si può cliccare su tutta la superficie e un design versatile composto da due parti.

Con iPadOS 16 e il supporto per Apple Pencil (prima generazione), iPad offre ancora più modi per essere creativi e per lavorare. Il nuovo iPad può essere ordinato a partire da oggi, con disponibilità negli store a partire da mercoledì 26 ottobre.

“Siamo davvero entusiasti di introdurre l’iPad completamente riprogettato nella nostra linea iPad più avanzata di sempre. Con un ampio display Liquid Retina da 10,9″, il potente chip A14 Bionic, la prima fotocamera frontale sul lato orizzontale, connettività wireless veloce, USB-C e supporto per accessori incredibili come la nuova Magic Keyboard Folio, il nuovo iPad offre ancora più benefici, maggiore versatilità ed è semplicemente più divertente”, ha detto Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple.”

Nuovo design e quattro finiture vivaci

Il nuovo iPad ha un design che Apple definisce all-screen ed è disponibile in quattro colori: blu, rosa, giallo e argento.

Il display Liquid Retina da 10,9″ si estende fin quasi ai bordi del dispositivo: l’utente ha quindi a disposizione un’area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirsi, il tutto mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente.

Il nuovo display Liquid Retina offre un’esperienza visiva gratificante con una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone. Il Touch ID è stato spostato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Grazie al chip A14 Bionic, la CPU è più performante del 20% e la grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente, afferma Apple. Le funzioni avanzate di machine learning sono rese possibili da un Neural Engine 16 core nel chip A14 Bionic, con il doppio dei core rispetto al chip A13, aumentando le prestazioni di apprendimento automatico fino all’80%.

Il chip A14 Bionic offre un livello notevole di prestazioni ed efficienza energetica, ideale per attività di tutti i giorni.

Fotocamere e audio avanzati, del nuovo iPad

La fotocamera frontale ora si trova sul lato orizzontale, una novità assoluta per iPad, così l’utente guarderà sempre l’obiettivo durante una chiamata FaceTime o quando registra un video da pubblicare sui social.

Il sensore della fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra-grandangolo e l’angolo di campo da 122° supportano la funzione Inquadratura automatica, che segue automaticamente i movimenti del soggetto per mantenerlo al centro dell’inquadratura. La nuova fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di ottenere foto ad alta risoluzione e video 4K dettagliati, e supporta anche i filmati in slow-motion a 240 fps.

I due microfoni sono progettati per funzionare in perfetta sintonia con le fotocamere, catturando l’audio da quella in uso per minimizzare i rumori di fondo. I nuovi altoparlanti stereo in orizzontale e il display più grande regalano un’esperienza di visualizzazione superiore, sostiene Apple.

Connessioni più veloci e accessori

Grazie al Wi-Fi 6, le connessioni sul nuovo iPad sono il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente che supportava lo standard Wi-Fi 802.11ac. Nei modelli con connettività cellulare, il 5G permette di raggiungere velocità di picco fino a 3,5 Gbps in condizioni ottimali, per accedere a file, comunicare e guardare contenuti in streaming ovunque.

Inoltre, grazie al supporto per Gigabit LTE, schede SIM fisiche ed eSIM con attivazione on-device, iPad offre la massima flessibilità quando si tratta di connessioni.

La porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e una ricarica più veloce se usata insieme ad alimentatori con una potenza maggiore.

Gli accessori rendono iPad ancora più versatile e aprono la strada a nuove possibilità di creare e lavorare. Progettata appositamente per l’ultimo iPad, la nuova Magic Keyboard Folio è comoda per scrivere grazie a tasti di dimensioni regolari, una corsa di 1 mm e alla sensazione di reattività.

Per la prima volta, iPad avrà una tastiera dotata di un ampio trackpad con una superficie interamente cliccabile e compatibile con i gesti Multi-Touch, così sarà possibile scorrere, pizzicare e spostare il cursore in modo ancora più fluido. La nuova fila di tasti funzione, ben 14, permette di accedere facilmente a scorciatoie e alle azioni utilizzate quotidianamente, come regolare il volume o la luminosità del display.

Il design versatile e altamente configurabile è composto da due parti: una tastiera rimovibile e una cover protettiva che si aggancia tramite magneti all’iPad. La tastiera si aggancia magneticamente allo Smart Connector sul lato dell’iPad, ricevendo alimentazione e dati. Questo significa che non dovrà essere caricata o abbinata: si può ripiegare dietro l’iPad o rimuovere completamente.

La cover posteriore è dotata di un supporto regolabile che la rende ancora più versatile per giocare, guardare video e altro.

Con iPadOS 16 arrivano nuove e potenti funzioni

Con iPadOS 16 – il nuovo sistema operativo disponibile a partire da lunedì 24 ottobre e di serie sul nuovo iPad –, iPad diventa ancora più versatile grazie a nuove e potenti funzioni per collaborare e lavorare al meglio.

Con le nuove funzioni di Messaggi, l’utente può modificare i messaggi inviati di recente o annullarne l’invio, recuperare quelli eliminati da poco e contrassegnare le conversazioni come non lette, in modo da poterle rileggere successivamente. In Messaggi sono disponibili nuove funzioni di collaborazione che aiutano ad avviare e gestire i progetti condivisi in modo più veloce e pratico.

Freeform (che arriverà successivamente con un aggiornamento) è una nuova e potente app per la produttività integrata in iPadOS: grazie a un’area di lavoro flessibile e alla compatibilità con Apple Pencil, è possibile visualizzare contenuti, condividere e collaborare da un unico posto.

Con la Libreria foto condivisa di iCloud l’utente può condividere automaticamente le foto con un massimo di sei persone. Safari introduce i gruppi di pannelli condivisi, mentre le passkey rendono la navigazione ancora più sicura. In Mail ora l’utente può programmare le email in anticipo e ha persino qualche secondo per annullare l’invio, prima che vengano consegnate alla casella di posta del destinatario.

L’app Meteo arriva su iPad ed è progettata per sfruttare al massimo l’ampio display con animazioni suggestive. Basta un tap per vedere le informazioni meteo più importanti. Testo attivo sfrutta l’intelligenza on-device per riconoscere le scritte nelle immagini presenti nell’intero sistema, e ora funziona anche con i video: basta metterli in pausa e il testo nel singolo fotogramma diventerà completamente interattivo. La Ricerca visiva ora permette di separare il soggetto di un’immagine, o isolarlo rimuovendo lo sfondo con un tap.

Disponibilità e prezzo del nuovo iPad

Il nuovo iPad può essere ordinato dal 18 ottobre su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store in 28 Paesi e territori; sarà disponibile negli store a partire da mercoledì 26 ottobre.

I modelli Wi-Fi del nuovo iPad hanno un prezzo a partire da 589 euro mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da 789 euro. Il nuovo iPad, con capacità di 64GB e 256GB, è disponibile in blu, rosa, giallo e argento.

Apple Pencil (prima generazione) è compatibile con il nuovo iPad. È necessario un nuovo adattatore da USB-C a Apple Pencil per l’abbinamento e la ricarica; l’adattatore è incluso nella confezione della nuova versione di Apple Pencil (prima generazione), disponibile al prezzo di 119 euro.

Chi già possiede una Apple Pencil (prima generazione) può acquistare l’adattatore da USB-C a Apple Pencil separatamente al prezzo di 10 euro.

La nuova Magic Keyboard Folio creata ad hoc per il nuovo iPad è disponibile al prezzo di 299 euro, in bianco.

La nuova Smart Folio per il nuovo iPad è disponibile al prezzo di 99 euro nei colori bianco, blu cielo, anguria e giallo limone.

iPad (nona generazione) – ha inoltre annunciato Apple – continuerà a far parte della linea: è disponibile nei colori argento e grigio siderale con un prezzo a partire da 439 euro per i modelli Wi-Fi e da 609 euro per il modelli Wi-Fi + Cellular.

