Apple starebbe testando una nuova funzione dell’app Freeform, per iOS 18 e macOS 15

Secondo indiscrezioni raccolte e riportate dalla testata americana MacRumors, in occasione delle prossime release dei suoi sistemi operativi principali, iOS 18 e macOS 15, Apple potenzierà anche l’app Freeform.

Freeform – lo ricordiamo – è l’app sviluppata da Apple, svelata per la prima volta alla Worldwide Developers Conference del 2022 e poi lanciata ufficialmente a dicembre dello stesso anno, quando ha fatto il suo debutto su iPhone, iPad e Mac con gli aggiornamenti iOS 16.2, iPadOS 16.2 e macOS Ventura 13.1.

L’app Freeform, progettata per il brainstorming creativo e la collaboration, consente agli utenti di organizzare e disporre visivamente i contenuti su un canvas flessibile, e dà loro la possibilità di visualizzare, condividere e collaborare in un unico luogo senza preoccuparsi del layout o delle dimensioni delle pagine.

Secondo questi ultimi rumor, con gli aggiornamenti dei sistemi operativi iOS 18 e macOS 15, arriverà bell’app di Apple un’interessante nuova funzionalità che sarebbe denominata “Freeform Scenes”.

Questa funzione offrirebbe agli utenti la possibilità di selezionare delle specifiche sezioni – per l’appunto le “Scene” – all’interno delle loro lavagne, per facilitare la navigazione. Una volta selezionate e denominate queste Scene, gli utenti avrebbero poi la possibilità di tornare facilmente ad esse dopo aver visualizzato altre aree della bacheca, nonché di modificare le Scene anche a posteriori e collaborare con altri utenti.

Secondo i rumor, inoltre, le Freeform Scenes saranno anche compatibili con iCloud, consentendo una più facile condivisione e modifica.

L’accesso ai controlli di questa funzione, nell’interfaccia utente, verrebbe collocato nell’area in basso a sinistra dell’app, in prossimità dei controlli dello zoom. Una specifica icona darà accesso ai controlli e alle opzioni di Freeform Scenes, per selezionare e navigare tra le Scene. Apple avrebbe previsto anche delle scorciatoie da tastiera, per le opzioni principali di questo nuovo strumento.

Naturalmente c’è sempre da sottolineare che al momento si tratta solo di rumor privi di alcuna conferma ufficiale. Inoltre, anche se le indiscrezioni fossero veritiere e Apple stesse effettivamente testando questa funzionalità Freeform Scenes, non è detto che essa verrà introdotta in iOS 18 e macOS 15.