Adobe svela le innovazioni di Illustrator e Photoshop per i professionisti della creatività

Adobe annuncia importanti innovazioni nelle app per la creatività e il design professionale Illustrator e Photoshop, che accelerano i flussi di lavoro quotidiani e offrono ai creativi un maggiore controllo.

Dall’ideazione alla produzione, la recente versione di Illustrator apre la strada a modi nuovi cui i designer e gli illustratori professionisti possono dare vita alle loro idee in modo più semplice e rapido. Queste feature aiutano nella creazione, per esempio, di grafiche per i brand, come i loghi e le icone, il packaging dei prodotti, i materiali marketing, la creazione di modelli e altro ancora.

L’ultima versione di Photoshop garantisce nuovi modi per ottimizzare i progetti e avviare la creazione di risorse per ottenere in modo più efficiente risultati professionali e personalizzati con colori e stili differenziati.

Illustrator introduce nuovi strumenti per accelerare i flussi di lavoro, come Generative Shape Fill (beta) che consente ai designer di aggiungere rapidamente vettori dettagliati alle forme, grazie all’inserimento di prompt testuali direttamente nella Contextual Taskbar (barra delle applicazioni contestuale). Generative Shape Fill si basa sull’ultimo modello vettoriale di Firefly (beta), progettato per supportare i creator a lavorare con maggiore velocità, potenza e precisione.

Adobe ha presentato altre innovazioni in Illustrator, tra cui lo strumento Dimension Tool, Mockup (beta), la barra delle applicazioni contestuale Contextual Taskbar, Retype, strumenti di selezione migliorati, Text to Pattern (beta), Style Reference e altri miglioramenti del flusso di lavoro che fanno risparmiare tempo ai designer.

Photoshop introduce funzionalità smart per accelerare i principali flussi di lavoro creativi e semplificare le attività operative ricorrenti, grazie a strumenti come Selection Brush Tool, Adjustment Brush Tool e ai miglioramenti apportati a Type Tool e al Contextual Taskbar. Questi tool abilitano nuovi livelli di produttività, precisione e controllo per la selezione, la composizione, la regolazione delle immagini e il lavoro con i testi. Photoshop introduce anche nuovi modi di ideare e creare con Generate Image, basato su Adobe Firefly Image 3 Model.

“I creativi nel campo dell’illustrazione, del design, della fotografia e non solo, si affidano agli strumenti di Adobe per ottenere le funzionalità più innovative e massimizzare la produttività e accelerare i flussi di lavoro attraverso l’ideazione, la progettazione e la produzione”, ha dichiarato Ashley Still, senior vice president digital media di Adobe. “Le innovazioni di Adobe in Illustrator e Photoshop sono integrate direttamente nei flussi di lavoro dei designer, offrendo nuovi modi di creare e aiutandoli a lavorare più velocemente e a concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: disegnare, progettare e dare vita alle loro visioni creative.”

Produttività e precisione alla portata di tutti i designer e creativi

Queste release – sottolinea Adobe – abilitano designer e i professionisti della creatività ad accelerare i flussi di lavoro, indipendentemente dal settore in cui lavorano, come per esempio la moda, il design di interni e molto altro.

Adobe ha l’obiettivo di abilitare i creativi ad essere più produttivi nell’ideazione e nella realizzazione dei loro concept, in modo che possano velocizzare le operazioni più noiose e dedicarsi agli aspetti più di valore. Gli strumenti, inoltre, migliorano tutte le attività di lavoro, dalla creazione di varianti di grafica pubblicitaria e di marketing, ai disegni e alle illustrazioni digitali, dall’aggiunta di modelli alle silhouette di moda, all’ispirazione e al mood boarding. I designer possono fare dei test, per esempio, di packaging dei prodotti, grazie alle diverse opzioni di modelli e design, oppure, esplorare le pubblicità in diverse varianti stagionali e produrre i loro progetti attraverso mockup di prodotti in innumerevoli combinazioni.

Con l’intelligenza artificiale come assistente creativo, Adobe Firefly è in grado di apportare innovazioni in Photoshop e Illustrator.

La nuova Generate Shape Fill permette ai designer di aggiungere rapidamente vettori dettagliati alle forme nel proprio stile, utile per l’ideazione di concept o per l’integrazione di maggiori dettagli nei design esistenti.

permette ai designer di aggiungere rapidamente vettori dettagliati alle forme nel proprio stile, utile per l’ideazione di concept o per l’integrazione di maggiori dettagli nei design esistenti. Enhanced Text to Pattern rende divertente l’ideazione, la creazione e la scalabilità di modelli vettoriali personalizzati in tutti i progetti di design utilizzando semplici prompt di testo.

rende divertente l’ideazione, la creazione e la scalabilità di modelli vettoriali personalizzati in tutti i progetti di design utilizzando semplici prompt di testo. La nuova funzionalità Style Reference aiuta i designer a creare, modificare e scalare rapidamente grafiche vettoriali, compresi soggetti, scene e icone, nel loro stile.

aiuta i designer a creare, modificare e scalare rapidamente grafiche vettoriali, compresi soggetti, scene e icone, nel loro stile. Generate Image in Photoshop elimina la pagina bianca, dando il via all’ideazione e alla creazione con nuovi livelli di controllo creativo direttamente in Photoshop, grazie al Modello Adobe Firefly Image 3.

in Photoshop elimina la pagina bianca, dando il via all’ideazione e alla creazione con nuovi livelli di controllo creativo direttamente in Photoshop, grazie al Modello Adobe Firefly Image 3. Enhance Detail in Generative Fill di Photoshop offre maggiore nitidezza e dettaglio nei formati immagine di grandi dimensioni.

Per aiutare i designer a essere più produttivi e ad avere più tempo per la creatività, le seguenti innovazioni accelerano i flussi di lavoro creativi in Adobe Illustrator e Photoshop:

Mockup consente di creare facilmente prototipi visivi di alta qualità, per esempio, di packaging di prodotti, capi d’abbigliamento e altro ancora, regolando automaticamente la creazione per adattarla alle linee e ai bordi dell’oggetto originale.

consente di creare facilmente prototipi visivi di alta qualità, per esempio, di packaging di prodotti, capi d’abbigliamento e altro ancora, regolando automaticamente la creazione per adattarla alle linee e ai bordi dell’oggetto originale. Il Dimension Tool aiuta i designer a tracciare facilmente dimensioni precise nei progetti con pochi clic per design di packaging, disegni architettonici, modelli di moda e altro ancora.

aiuta i designer a tracciare facilmente dimensioni precise nei progetti con pochi clic per design di packaging, disegni architettonici, modelli di moda e altro ancora. Retype in Illustrator aiuta i designer a convertire comodamente il testo statico in testo vivo e modificabile e a identificare il font perfetto per i progetti.

in Illustrator aiuta i designer a convertire comodamente il testo statico in testo vivo e modificabile e a identificare il font perfetto per i progetti. Il potenziamento delle funzionalità di selezione in Illustrator, tra cui la nuova Enclosed Rectangular Marquee Selection , aiutano i designer a selezionare gli oggetti in modo più preciso e accurato, particolarmente utile nei progetti intricati e affollati.

in Illustrator, tra cui la nuova , aiutano i designer a selezionare gli oggetti in modo più preciso e accurato, particolarmente utile nei progetti intricati e affollati. Il miglioramento delle funzionalità Pan and Zoom in Illustrator offrono prestazioni più rapide e fluide per consentire ai progettisti di navigare in documenti molto complessi con velocità e facilità, fino a 10 volte più velocemente con una scalabilità dal 3,13% al 64.000%.

in Illustrator offrono prestazioni più rapide e fluide per consentire ai progettisti di navigare in documenti molto complessi con velocità e facilità, fino a 10 volte più velocemente con una scalabilità dal 3,13% al 64.000%. La Contextual Taskbar accelera i flussi di lavoro con un menu che presenta le fasi successive del processo di progettazione dell’utente.

accelera i flussi di lavoro con un menu che presenta le fasi successive del processo di progettazione dell’utente. Il Selection Brush Tool in Photoshop rende intuitive le operazioni di selezione, composizione e applicazione dei filtri.

in Photoshop rende intuitive le operazioni di selezione, composizione e applicazione dei filtri. L’Adjustment Brush in Photoshop consente agli utenti di applicare facilmente regolazioni non distruttive a porzioni specifiche delle immagini.

in Photoshop consente agli utenti di applicare facilmente regolazioni non distruttive a porzioni specifiche delle immagini. In Photoshop, i miglioramenti apportati allo strumento Type consentono di creare elenchi puntati e numerati in modo più rapido e meno manuale, mentre i miglioramenti apportati alla Contextual Taskbar introducono impostazioni popolari per lavorare con le forme e ruotare gli oggetti.

L’impegno di Adobe per un’AI amica dei creativi

Adobe è determinata a essere un partner affidabile per i creator nell’era che ci attende e a integrare la tecnologia nei suoi strumenti in modo rispettoso e favorevole alla comunità creativa. Adobe si impegna a adottare un approccio in grado di sostenere il lavoro dei creativi e a sviluppare l’AI in conformità con i principi etici dell’AI dell’azienda, ovvero responsabilità, affidabilità e trasparenza. Questo include:

Rispettare i diritti di chi crea un contenuto e non abilitare mai l’addestramento dell’AI sui contenuti dei clienti.

Mettere a disposizione tecnologie AI che possano aiutare la comunità creativa attraverso Adobe Firefly, che fornisce modelli AI generativi di alta qualità, incentrati sui creator e progettati per essere sicuri per l’uso commerciale, addestrati su contenuti concessi in licenza, come Adobe Stock, e su contenuti di pubblico dominio.

Sviluppare Firefly per l’integrazione diretta nei flussi di lavoro esistenti di cui la comunità creativa può beneficiare ogni giorno, tra cui Photoshop, Adobe Express, Illustrator, Substance 3D e InDesign, al fine di massimizzare la produttività e avere più tempo da dedicare alla creatività.

Continuare a lavorare a modalità innovative per proteggere i clienti attraverso iniziative come le Content Credentials con l’attribuzione per i creator e provenienza dei contenuti.

Disponibilità