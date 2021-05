Apple Search Ads, il nuovo modo per promuovere le app

Apple Search Ads è uno strumento che rende più facile per i publisher e gli sviluppatori promuovere le proprie app in cima ai risultati di ricerca pertinenti, sull’App Store della società di Cupertino.

Oltretutto, è possibile provare Apple Search Ads gratuitamente con un credito di 100 dollari, mette in evidenza la società guidata da Tim Cook.

Ora Apple ha annunciato che è disponibile un nuovo modo per dare visibilità alla propria app. È infatti ora possibile raggiungere gli utenti con un annuncio nella scheda Cerca anche prima che effettuino una ricerca.

La nuova formula degli Annunci sul pannello Cerca rappresenta un modo semplice ed efficace per gli sviluppatori, sottolinea Apple, per far sì che gli utenti possano scoprire una app, grazie a una posizione di primo piano nella popolare scheda di ricerca dell’App Store.

Con questa nuova posizione pubblicitaria, gli ad appaiono in cima alla lista delle app consigliate, il che rappresenta un metodo efficace per far conoscere una app e incrementare i risultati relativi ai download.

Milioni di utenti di iPhone visitano la schermata di ricerca dell’App Store ogni giorno per trovare e scaricare una app, mette in evidenza Apple. Con gli annunci nel pannello Cerca ora è possibile catturare l’attenzione di questi clienti prima che effettuino la ricerca.

Come gli ad nei risultati di ricerca dell’App Store, ha spiegato Apple, gli annunci nel pannello Cerca possono essere pubblicati in qualsiasi Paese o regione ammissibile in cui vengono offerti gli Apple Search Ads.

Gli annunci vengono creati automaticamente e si integrano nell’esperienza dell’utente senza alcun attrito.

Le campagne per il pannello Cerca sono disponibili solo con Apple Search Ads Advanced.

Si tratta del programma che può essere usato dagli sviluppatori che hanno pubblicato un’app nell’App Store o dalle agenzie che gestiscono campagne per conto degli sviluppatori, ed è una delle due soluzioni di Apple Search Ads. L’altra è la Apple Search Ads Basic.

Rispetto alla Basic, come suggerisce il nome, Apple Search Ads Advanced offre potenti strumenti di marketing per controllare le campagne e i target di pubblico degli annunci.