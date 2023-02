Apple rilascia l’app per iPhone per testare le chiavi per auto digitali

Apple ha reso disponibile sull’App Store di iOS l’app Car Keys Tests, un’app di test progettata e destinata esclusivamente ai produttori del settore automobilistico.

L’app in questione, infatti, pur essendo stata pubblicata su App Store e riportando, nella sua scheda, Apple stessa come publisher, non è rintracciabile dagli utenti né negli elenchi delle app di Apple né nelle ricerche.

L’app Car Keys Tests è raggiungibile solo mediante il link diretto ed è per l’utilizzo esclusivo da parte dei licenziatari MFi.

Il programma MFi di Apple è dedicato alle aziende che progettano e realizzano accessori hardware che si collegano ad iPhone, iPad, iPod e Apple Watch.

Registrandosi al programma MFi, le aziende ricevono le specifiche tecniche, i componenti hardware, gli strumenti di certificazione e i badge artwork necessari per sviluppare e produrre accessori che si collegano ai prodotti Apple utilizzando le tecnologie concesse in licenza dalla società di Cupertino.

Nello specifico di Car Keys Tests, Apple spiega nella scheda dell’app: “Solo per i licenziatari MFi. Utilizzate l’applicazione Car Keys Tests per testare e convalidare la connessione, le prestazioni e altri requisiti fondamentali per il processo di certificazione dei veicoli che sviluppate e che incorporano la tecnologia Apple delle chiavi digitali per auto”.

Presentata in concomitanza con il nuovo iOS 16, questa tecnologia consente di memorizzare la chiave digitale della propria auto nell’app Wallet e poi di utilizzare iPhone o Apple Watch per bloccare, sbloccare e mettere in moto il veicolo.

Naturalmente devono essere compatibili con la funzionalità Car Keys sia l’iPhone che l’automobile. Per quanto riguarda l’iPhone, le note di compatibilità dell’app di test indica, come requisito, almeno iOS 16.1.

La casa automobilistica deve aver implementato poi il supporto per questa tecnologia nella propria auto. Al momento non sono ancora molti i produttori di automobili che hanno in catalogo modelli compatibili con le chiave digitali dell’auto di Apple. Iniziano però ad arrivarne alcuni, ad esempio da BMW, Hyundai e Kia.