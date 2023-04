Apple rilascia gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per iPhone, iPad e Mac

Apple ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti di sicurezza per iPhone, iPad e Mac che eseguono i sistemi operativi di una o più generazioni precedenti alle release più recenti.

Nello specifico, i più recenti security update sono inclusi in macOS Big Sur 11.7 per i Mac che eseguono macOS Big Sur e macOS Monterey 12.6.5 per i Mac con macOS Monterey.

Per quanto riguarda i dispositivi mobili e i loro sistemi operativi, le ultime release sono iOS 15.7.5 e iPadOS 15.7.5, che aggiornano gli iPhone e iPad su cui non girano iOS e iPadOS 16. Questi sono: iPhone 6s (tutti i modelli), iPhone 7 (tutti i modelli), iPhone SE (prima generazione), iPad Air 2, iPad mini (quarta generazione) e iPod touch (settima generazione).

Questi più recenti aggiornamenti fanno seguito alle release di pochi giorni fa riguardanti le ultime versioni dei sistemi operativi Apple: macOS Ventura 13.3.1, nonché iOS 16.4.1 e iPadOS 16.4.1.

In questa serie di aggiornamenti Apple ha incluso le patch di sicurezza per le vulnerabilità CVE-2023-28205 e CVE-2023-28206: i credit per la loro identificazione sono assegnati a ricercatori del Threat Analysis Group di Google e del Security Lab di Amnesty International.

A causa di una vulnerabilità del WebKit l’elaborazione di contenuti web creati in modo malevolo può portare all’esecuzione di codice arbitrario. Apple ha anche dichiarato di essere a conoscenza di una segnalazione secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente.

La vulnerabilità IOSurfaceAccelerator può anch’essa far sì che un un’app possa essere in grado di eseguire codice arbitrario con i privilegi del kernel. E, anche in questo caso, Apple si è detta a conoscenza di una segnalazione secondo cui questo problema potrebbe essere stato sfruttato attivamente.

La patch per la vulnerabilità del WebKit è stata inserita da Apple anche nell’aggiornamento Safari 16.4.1 per macOS Big Sur e macOS Monterey.

E ora, come dicevamo, Apple ha reso disponibili anche gli update macOS Big Sur 11.7, macOS Monterey 12.6.5, iOS 15.7.5 e iPadOS 15.7.5, con le patch di sicurezza.

È sempre opportuno verificare la disponibilità degli aggiornamenti di sicurezza di Apple per i propri dispositivi, per mantenerli quanto più possibile al sicuro dalle vulnerabilità.