Apple punta su iPhone più sottili e dispositivi pieghevoli per rilanciare la crescita?

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Apple starebbe pianificando il lancio di nuovi modelli di iPhone con design e funzionalità innovative per rilanciare la crescita, in un mercato degli smartphone sempre più competitivo. Tra le novità, si parla di un iPhone più sottile e di due dispositivi pieghevoli in fase di sviluppo.

Apple al lavoro su un iPhone più sottile e accessibile

Apple potrebbe introdurre un iPhone con un profilo inferiore agli attuali 8 millimetri. Questo modello, secondo le fonti citate dal WSJ, sarebbe più economico rispetto alla linea Pro, grazie a un sistema di fotocamere semplificato per contenere i costi. Il dispositivo si rivolgerebbe ai consumatori interessati a un design elegante e a un prezzo più accessibile, pur rinunciando a funzionalità avanzate.

I dispositivi pieghevoli di Apple in arrivo

La vera novità riguarderebbe due dispositivi pieghevoli in fase di sviluppo:

Un modello più grande , progettato per funzionare come laptop, con uno schermo da circa 19 pollici, quasi paragonabile a un monitor desktop.



, progettato per funzionare come laptop, con uno schermo da circa 19 pollici, quasi paragonabile a un monitor desktop. Un modello più piccolo, che sarebbe un iPhone pieghevole, con un display più grande rispetto all’attuale iPhone 16 Pro Max.

Secondo il Wall Street Journal, questi progetti non sarebbero imminenti, poiché Apple starebbe ancora lavorando per superare sfide tecniche legate alla cerniera e al rivestimento flessibile dello schermo. Il modello pieghevole più piccolo potrebbe vedere la luce già nel 2026, ma le tempistiche potrebbero slittare ulteriormente.

La strategia dietro le innovazioni

Il WSJ sottolinea che Apple starebbe cercando di spingere i consumatori a sostituire i loro dispositivi più frequentemente, puntando su design innovativi. Tuttavia, le vendite di iPhone, che rappresentano circa la metà del fatturato di Apple, sono cresciute di meno dell’1% nell’anno fiscale 2024, segno di un mercato ormai saturo. Per questo motivo, Apple starebbe esplorando nuove categorie di prodotto, come i pieghevoli, per stimolare la domanda.

Un mercato complesso per i pieghevoli

I dispositivi pieghevoli rappresentano una nicchia di mercato. Secondo TrendForce, nel 2024 i pieghevoli costituiranno solo l’1,5% delle vendite globali di smartphone. Nonostante la presenza di competitor come Samsung e Huawei, Apple avrebbe deciso di attendere per garantire che i propri dispositivi raggiungano gli standard di qualità e affidabilità del marchio.

Il futuro del Vision Pro

Oltre agli smartphone, Apple starebbe lavorando a una nuova versione del Vision Pro, il visore di realtà virtuale lanciato nel 2024. Una delle ipotesi in esame prevederebbe l’uso dell’iPhone per alimentare il visore, riducendone peso e costo. Tuttavia, secondo il WSJ, questa soluzione potrebbe incontrare limiti tecnici legati alla potenza di calcolo necessaria per alcune applicazioni avanzate.

Leggi tutti i nostri articoli su Apple