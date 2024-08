Apple produrrà per la prima volta iPhone 16 Pro e Pro Max in India

Secondo un report di Bloomberg, Apple quest’anno produrrà in India i modelli top di gamma della prossima gamma di iPhone – ovvero gli iPhone 16 Pro e Pro Max. Si tratterebbe della prima volta per la società californiana e per il settore manifatturiero indiano, evidentemente – se il rumor venisse confermato – in una mossa da parte di Apple tesa a diversificare sempre più la produzione dei suoi smartphone, finora incentrata principalmente sulla Cina.

Secondo i rumor riportati da Bloomberg, il partner di Apple Foxconn si starebbe già preparando per iniziare ad assemblare i nuovi modelli top, a poche settimane dal loro lancio globale, previsto per l’inizio di autunno, e avrebbe già iniziato a formare migliaia di lavoratori nella sua fabbrica nello stato di Tamil Nadu nel sud dell’India, per prepararsi a produrre i prossimi iPhone 16 Pro e Pro Max.

Si tratta chiaramente, allo stato attuale, di rumor e indiscrezioni che non hanno alcuna conferma ufficiale. Secondo alcuni report di quest’anno di testate internazionali, Apple avrebbe intensificato negli ultimi anni la produzione in India, che ora si attesterebbe a circa il 14% degli iPhone, e avrebbe valutato di recente di avviare anche la produzione dei modelli “Pro” in India, decisione che secondo queste ultime indiscrezioni sembra essere stata ora presa.

La nuova gamma iPhone 16 è attesa per settembre 2024. La data di rilascio ancora non è stata ufficializzata, ma alcuni rumor hanno ipotizzato che il lancio potrebbe avvenire il 10 settembre. Del resto, settembre è solitamente il mese della presentazione dei nuovi iPhone, e negli ultimi due anni gli smartphone della Mela sono stati annunciati intorno a quella data, con l’effettiva disponibilità entro la fine del mese.

Tra i vari rumor che circolano intorno alle nuove caratteristiche della prossima gamma di smartphone Apple, una riguarda una possibile nuova finitura color bronzo proprio per i modelli Pro. Questa nuova colorazione verrebbe definita “Desert Titanium” e potrebbe essere introdotta in sostituzione della finitura “Blue Titanium” attualmente disponibile per gli attuali modelli iPhone 15 Pro e Pro Max.