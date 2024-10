Apple Podcast: le trascrizioni sono ora disponibili anche in italiano

All’inizio dell’anno, Apple aveva annunciato l’introduzione delle trascrizioni in Podcast con iOS 17.4: la funzione era però disponibile inizialmente solo per i podcast in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Ora – come è stato segnalato dalla testata olandese iCulture.nl – Apple ha aggiunto il supporto per ulteriori 8 lingue, tra cui l’italiano. L’opzione delle trascrizioni in Apple Podcast ora quindi è supportata in: inglese, danese, olandese, finlandese, francese, tedesco, italiano, norvegese, spagnolo, svedese, portoghese, portoghese brasiliano (quest’ultimo però non è indicato esplicitamente nella documentazione Apple per i creatori di contenuti e i publisher).

Le trascrizioni in Apple Podcast sono disponibili con iOS 17.4 o versioni successive per i podcast nelle lingue supportate e gli episodi del catalogo arretrato verranno aggiunti nel tempo: sono accessibili in oltre 170 Paesi e regioni.

Con le trascrizioni, il pubblico di un podcast può leggere il testo completo di un episodio, cercare una parola o una frase specifica nell’episodio e toccare il testo per riprodurlo da quel punto della puntata. Durante la riproduzione dell’episodio, ogni parola viene evidenziata, rendendo più facile seguirla. Le trascrizioni rendono quindi più facile l’accesso ai podcast per chiunque, sottolinea Apple.

Le trascrizioni in testo semplice sono disponibili anche nella pagina dei dettagli dell’episodio, per garantire una maggiore compatibilità con le impostazioni di accessibilità dei dispositivi integrati. È anche possibile condividere una trascrizione (ma non nella sua interezza), selezionando e copiando fino a 200 parole: il testo condiviso verrà aggiunto con un’attribuzione che include un link all’episodio in Apple Podcast.

Apple genera automaticamente le trascrizioni dopo la pubblicazione di un nuovo episodio: l’episodio stesso sarà subito disponibile per l’ascolto mentre la trascrizione sarà disponibile poco dopo, poiché ci sarà un breve ritardo durante l’elaborazione della trascrizione. Tuttavia, i publisher possono anche decidere di includere le proprie trascrizioni.

Ulteriori informazioni per i produttori di contenuti, sono disponibili sul sito Apple Podcasts for Creators.