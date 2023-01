Apple Music, TV e Devices: in Preview le nuove app per Windows 11

Lo scorso ottobre, in concomitanza con il lancio della nuova lineup di dispositivi Surface, Microsoft aveva anche annunciato che erano in arrivo una serie di nuove integrazioni tra l’ecosistema Apple e Windows 11.

Microsoft aveva annunciato una nuova integrazione tra iCloud e l’app Foto in Windows 11, e che, l’anno successivo (ormai ci siamo), le app Apple Music e Apple TV sarebbero state lanciate su Windows.

Ora, sono apparse su Microsoft Store le versioni Preview di Apple Music e di Apple TV, oltre a quella di un’altra app denominata Apple Devices.

Si tratta – per l’appunto – di versioni di anteprima e nella descrizione delle app viene sottolineato che non tutto potrebbe funzionare come dovrebbe. Inoltre, Apple avvisa anche che, dopo l’installazione di ognuna di queste preview, iTunes non si apre più.

Di conseguenza, gli audiolibri o i podcast presenti sul dispositivo diventano inaccessibili, finché non verrà rilasciata una versione compatibile di iTunes.

Tutte e tre le nuove app richiedono un pc con in esecuzione il sistema operativo Windows 11 versione 22621.0 o successiva.

Apple TV è la versione Windows della familiare app che consente di guardare gli originali Apple da Apple TV+, così come di acquistare o noleggiare film, abbonarsi ad altri canali premium e altro.

Apple Music permette l’accesso al servizio di streaming musicale della società di Cupertino.

Apple Devices Preview è un’app nuova con cui, spiega la descrizione nella scheda del Microsoft Store, è possibile gestire i dispositivi Apple dal proprio pc Windows.

Finalmente dunque, sembrano in arrivo anche su Windows le nuove app di Apple sviluppate per mandare in pensione iTunes.

Rispetto al glorioso, ma ormai superato, iTunes, dovrebbero risultare più reattive e meno onerose in termini di richieste di risorse del pc. E dovrebbero allinearsi maggiormente all’interfaccia utente delle rispettive versioni per macOS.

Anche Apple Devices sostituisce iTunes – applicazione a cui, in precedenza, era delegata anche la gestione dei dispositivi – nelle operazioni di sincronizzazione e backup dei device iOS e iPadOS, o anche iPod.