Apple manda in pensione gli iMac Pro, nuovi modelli in arrivo?

Se ne parlava da tempo ed ora è di fatto ufficiale: Apple ha smesso di produrre gli iMac Pro, e li venderà solo fino ad esaurimento scorte.

iMac Pro è stato introdotto da Apple nel 2017, per offrire al mercato un prodotto all-in-one più potente, rivolto ai clienti di fascia alta che volevano Cpu Intel Xeon per workstation.

A livello estetico, gli iMac Pro non si differenziano dagli altri modelli, pur potendo contare su un sistema di raffreddamento più efficiente e che meglio si adatta alla potenza della Cpu e al carico di lavoro cui questi modelli sono spesso sottoposti.

Tuttavia, non è mai stato chiaro se iMac Pro abbia davvero incontrato i favori del mercato. Infatti, questo modello si colloca in un segmento di nicchia del mercato e ha anche dovuto far fronte alla forte concorrenza interna costitutita dal Mac Pro 2019. Anche i modelli di iMac standard di fascia alta hanno eroso quote di mercato potenzialmente destinate all’iMac Pro.

Inoltre, è opinione diffusa che Apple introdurrà presto una gamma completamente nuova di iMac, con CPU e GPU in silicio Apple di nuova generazione.

Le prestazioni e l’efficienza del chip M1 già visto e apprezzato sui recenti MacBook Air e Pro fanno presupporre che ci sia spazio per un nuovo iMac ad alte prestazioni; è possibile che siano così elevate da rendere superfluo il posizionamento nel mercato di un nuovo iMac dedicato al mercato professionisti.

Un ulteriore indizio dell’arrivo della nuova gamma iMac sta per arrivare è testimoniata dai vincoli di fornitura su alcuni iMac da 21,5 pollici.

I rumors di mercato indicano che Apple lancerà un iMac radicalmente ridisegnato con cornici sottili e un design squadrato, simile nello stile all’Apple Pro Display XDR.

Tuttavia, una data esatta di lancio per i nuovi iMac non è ancora chiara.

La maggior parte degli esperti ha indicato l’estate, nel periodo del Apple Worldwide Developers Conference, come altamente probabile data di lancio. Tuttavia l’improvvisa scomparsa di iMac Pro potrebbe implicare che le macchine di nuova generazione siano in arrivo con diversi mesi di anticipo.