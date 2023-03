Apple lancia Pay Later: pagamenti a rate senza interessi negli Stati Uniti

Apple ha lanciato il suo servizio finanziario Apple Pay Later negli Stati Uniti, che permette agli utenti di suddividere gli acquisti in quattro pagamenti, distribuiti nell’arco di sei settimane, senza interessi e senza commissioni.

Gli utenti possono facilmente tenere traccia, gestire e rimborsare i loro prestiti Apple Pay Later in un’unica comoda posizione in Apple Wallet, e possono richiedere prestiti Apple Pay Later da 50 a 1.000 dollari, utilizzabili per acquisti online e in-app effettuati su iPhone e iPad presso gli esercenti che accettano Apple Pay.

Apple ha reso noto che sta iniziando a invitare alcuni utenti selezionati ad accedere a una versione preliminare del servizio, con l’intenzione di offrirla a tutti gli utenti idonei nei prossimi mesi. Il percorso di lancio del nuovo servizio rimane dunque graduale, con questo ultimo passo che avvia il debutto ufficiale pubblico dopo che, secondo le voci, i test erano partiti all’interno della stessa Apple, con i dipendenti dell’azienda.

Per iniziare a sfruttare il nuovo servizio, spiega Apple, gli utenti possono richiedere un prestito all’interno di Wallet. Verrà quindi chiesto loro di inserire l’importo che desiderano prendere in prestito e di accettare i termini di Apple Pay Later. Durante il processo di richiesta viene eseguito un soft credit pull per garantire che l’utente sia in una buona posizione finanziaria prima di accettare il prestito.

Dopo che un utente è stato approvato, vedrà l’opzione Pay Later quando seleziona Apple Pay al momento del pagamento online e nelle app su iPhone e iPad e potrà utilizzarla per fare un acquisto. Una volta configurato Apple Pay Later, gli utenti possono anche richiedere un prestito direttamente nel processo di checkout quando effettuano un acquisto.

Apple Pay Later è integrato direttamente in Wallet, quindi gli utenti possono visualizzare, monitorare e gestire senza problemi tutti i loro prestiti in un unico posto. In Wallet, gli utenti possono vedere l’importo totale dovuto per tutti i loro prestiti esistenti, nonché l’importo totale dovuto nei prossimi 30 giorni. Possono anche scegliere di visualizzare tutti i pagamenti imminenti in una vista calendario in Wallet per aiutarli a monitorare e pianificare i propri pagamenti.

Prima che un pagamento sia dovuto, gli utenti riceveranno anche notifiche tramite Wallet ed email in modo che possano pianificare di conseguenza. Agli utenti verrà chiesto di collegare una carta di debito da Wallet come metodo di rimborso del prestito; per evitare che gli utenti si indebitino ulteriormente per rimborsare i prestiti, le carte di credito non saranno accettate, specifica Apple.

Apple sottolinea anche che il servizio Pay Later è stato progettato ponendo al centro la privacy e la sicurezza. Gli acquisti che utilizzano Apple Pay Later vengono autenticati tramite Face ID, Touch ID o passcode e la cronologia delle transazioni e dei prestiti degli utenti non viene mai condivisa o venduta a terze parti per marketing o pubblicità.

Apple Pay Later – spiega infine la società di Cupertino – è fornito da Apple Financing LLC, una società sussidiaria di Apple Inc., responsabile della valutazione del credito e dei prestiti. Apple Financing prevede di segnalare i prestiti Apple Pay Later alle agenzie di credito statunitensi a partire da questo autunno, in modo che si riflettano nei profili finanziari complessivi degli utenti e possano contribuire a promuovere prestiti responsabili sia per il prestatore che per il mutuatario.