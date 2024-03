Apple lancia i nuovi MacBook Air 13″ e 15″ con chip M3

Apple ha annunciato il nuovo MacBook Air con il potente chip M3, portando a nuovi livelli la sua già sorprendente combinazione di portabilità e prestazioni a basso consumo energetico.

Grazie al chip M3, afferma Apple, MacBook Air è fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del modello MacBook Air più veloce con processore Intel. E grazie alla maggiore velocità ed efficienza del Neural Engine nel chip M3, secondo la società di Cupertino MacBook Air continua a essere il portatile di fascia consumer migliore per le applicazioni AI.

Entrambi i modelli MacBook Air da 13″ e 15″ hanno un design sottile e leggero, fino a 18 ore di autonomia dichiarata dal produttore, un display Liquid Retina, e nuove funzionalità, fra cui il supporto per collegare fino a due monitor esterni e un Wi-Fi che è fino a 2 volte più veloce rispetto alla generazione precedente.

Dotato di un resistente guscio unibody in alluminio, il nuovo MacBook Air è disponibile in quattro raffinati colori: mezzanotte, che utilizza una innovativa sigillatura nel processo di anodizzazione, galassia, grigio siderale e argento. Inoltre, presenta fotocamera, microfoni e altoparlanti di alta qualità, ricarica MagSafe, un design silenzioso senza ventola e macOS. Entrambi possono essere ordinati a partire da oggi e saranno disponibili da venerdì 8 marzo.

“MacBook Air è il nostro Mac più popolare e più amato, e un numero sempre maggiore di clienti lo sta scegliendo rispetto a qualsiasi altro portatile. E oggi diventa ancora meglio grazie al chip M3 e a nuove capacità”, ha affermato Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Perfetto per chi studia all’università, per chi deve aumentare la produttività sul lavoro e per chiunque voglia un mix ineguagliabile di prestazioni, portabilità e autonomia all’avanguardia nel settore, il tutto con un design senza ventola, il nuovo MacBook Air continua a essere il portatile sottile e leggero migliore al mondo.”

Prestazioni aumentate grazie al chip Apple M3

Realizzato con una tecnologia a 3 nanometri all’avanguardia nel settore, il chip M3 porta sul MacBook Air prestazioni superiori e nuove capacità. Dotato di una potente CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e supporto fino a 24GB di memoria unificata, il nuovo MacBook Air è fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del modello MacBook Air più veloce con processore Intel, sostiene Apple. È anche dotato di una batteria che può raggiungere le 18 ore di autonomia, cioè fino a 6 ore in più rispetto a MacBook Air con Intel.

Secondo Apple l’utente potrà notare l’elevata velocità del chip M3 in tutto quello che fa, dalle attività quotidiane ai task più impegnativi, come l’editing di foto e video e lo sviluppo di software. E grazie alla GPU di nuova generazione del chip M3, MacBook Air supporta il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware, in grado di offrire effetti di luce, riflessi e ombre più precisi, garantendo così esperienze di gioco estremamente realistiche. Include anche il più recente media engine con supporto per la decodifica AV1, aumentando l’efficienza e la qualità video quando si usano i servizi di streaming.

Ecco alcuni benchmark forniti da Apple per dimostrare che il chip M3 rende le prestazioni di MacBook Air ancora più sorprendenti:

Giochi come “No Man’s Sky” sono fino al 60% più veloci che su MacBook Air 13″ con chip M1.

Migliorare un’immagine con AI usando la funzione “Super risoluzione” di Photomator è fino al 40% più veloce che sul modello da 13″ con chip M1, e risulta fino a 15 volte più rapido per chi arriva da un Mac senza chip Apple.

Lavorare su fogli di calcolo Excel risulta fino al 35% più veloce che sul modello da 13″ con chip M1, e fino a 3 volte più rapido per chi arriva da un Mac senza chip Apple.

L’editing di video in Final Cut Pro è fino al 60% più veloce che sul modello da 13″ con chip M1, e fino a 13 volte più rapido per chi arriva da un Mac senza chip Apple.

Rispetto a un PC portatile con processore Intel Core i7, MacBook Air garantisce prestazioni fino a due volte più rapide, navigazione sul web fino al 50% più veloce e autonomia fino al 40% superiore.

Con il passaggio ai processori Apple, sottolinea la società di Cupertino, ogni Mac è una piattaforma eccellente per l’AI. Il chip M3 include un Neural Engine 16-core più efficiente, e acceleratori nella CPU e nella GPU che mettono il turbo al machine learning on device, facendo del MacBook Air il miglior portatile consumer al mondo per l’AI, secondo Apple. Sfruttando queste elevate performance AI, macOS è in grado di offrire funzionalità intelligenti che migliorano produttività e creatività; in questo modo gli utenti possono abilitare potenti funzioni della videocamera, dettatura in tempo reale, traduzione, testo predittivo, comprensione visiva, funzioni di accessibilità, e molto altro.

Grazie a un ampio ecosistema di app con funzioni AI avanzate, gli utenti possono fare qualsiasi cosa, per esempio controllare i compiti con AI Math Assistance in Goodnotes 6, migliorare automaticamente le foto in Pixelmator Pro, o rimuovere i rumori di fondo di un video usando CapCut. Unito all’architettura di memoria unificata del chip Apple, MacBook Air può inoltre eseguire, in locale e con prestazioni elevate, modelli di AI ottimizzati, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, Large Language Model) e modelli di diffusione per la generazione di immagini. Oltre a offrire ottime prestazioni on-device, MacBook Air supporta anche le soluzioni basate su cloud, così l’utente può usare potenti app per il lavoro e la creatività che sfruttano la potenza dell’AI, come Microsoft Copilot per Microsoft 365, Canva e Adobe Firefly.

Il MacBook Air in sintesi

Secondo Apple sempre più persone scelgono MacBook Air rispetto a qualsiasi altro notebook, e il chip M3 alza ulteriormente il livello grazie alla sua combinazione di prestazioni, portabilità e funzioni amate dagli utenti. Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Due misure in un design ultraportatile : MacBook Air 13″ e 15″ hanno un resistente guscio in alluminio fatto per durare, un’autonomia elevata, sono molto leggeri e hanno uno spessore di poco più di un centimetro, così l’utente può lavorare, giocare e creare praticamente ovunque. Il modello da 13″ è il portatile per eccellenza, mentre la versione da 15″ offre ancora più spazio sul display per il multitasking. C’è una misura perfetta per chiunque: per chi studia ed è sempre in movimento, così come per i professionisti che preferiscono uno schermo più grande per lavorare.

: MacBook Air 13″ e 15″ hanno un resistente guscio in alluminio fatto per durare, un’autonomia elevata, sono molto leggeri e hanno uno spessore di poco più di un centimetro, così l’utente può lavorare, giocare e creare praticamente ovunque. Il modello da 13″ è il portatile per eccellenza, mentre la versione da 15″ offre ancora più spazio sul display per il multitasking. C’è una misura perfetta per chiunque: per chi studia ed è sempre in movimento, così come per i professionisti che preferiscono uno schermo più grande per lavorare. Il display Liquid Retina : MacBook Air ha un brillante display Liquid Retina da 13,6″ o 15,3″ con una luminosità che può raggiungere i 500 nit, supporto per un miliardo di colori e fino al doppio della risoluzione dei pc portatili della stessa fascia, evidenzia Apple. I contenuti sono vividi con dettagli nitidi, e il testo appare ultradefinito.

: MacBook Air ha un brillante con una luminosità che può raggiungere i 500 nit, supporto per un miliardo di colori e fino al doppio della risoluzione dei pc portatili della stessa fascia, evidenzia Apple. I contenuti sono vividi con dettagli nitidi, e il testo appare ultradefinito. Fino a due monitor esterni : MacBook Air con chip M3 ora permette di collegare fino a due monitor esterni quando il portatile è chiuso . Una soluzione perfetta per l’utente business o chiunque necessiti di più schermi per lavorare in multitasking con varie app o visualizzare tanti documenti contemporaneamente.

: MacBook Air con chip M3 ora permette di . Una soluzione perfetta per l’utente business o chiunque necessiti di più schermi per lavorare in multitasking con varie app o visualizzare tanti documenti contemporaneamente. Connettività versatile : MacBook Air con chip M3 si collega al Wi-Fi 6E , che offre fino al doppio della velocità di download rispetto alla generazione precedente. Include anche la ricarica MagSafe , due porte Thunderbolt per collegare gli accessori, e un jack da 3,5 mm per le cuffie .

: MacBook Air con chip M3 si collega al , che offre fino al doppio della velocità di download rispetto alla generazione precedente. Include anche la , per collegare gli accessori, e un . Videocamera, microfoni e altoparlanti : con la videocamera FaceTime HD a 1080p , l’utente apparirà sempre al meglio quando chiacchiera con amici e parenti, ma anche quando collabora con colleghi e colleghe dall’altra parte del mondo. L’utente si sentirà anche al meglio, grazie ai tre microfoni in array e alla migliorata nitidezza della voce nelle chiamate audio e video. Inoltre, il sistema audio immersivo di MacBook Air supporta l’audio spaziale e il Dolby Atmos, creando scene sonore tridimensionali per musica e film.

: con la videocamera , l’utente apparirà sempre al meglio quando chiacchiera con amici e parenti, ma anche quando collabora con colleghi e colleghe dall’altra parte del mondo. L’utente si sentirà anche al meglio, grazie ai nelle chiamate audio e video. Inoltre, il sistema audio immersivo di MacBook Air supporta l’audio spaziale e il Dolby Atmos, creando scene sonore tridimensionali per musica e film. Magic Keyboard e Touch ID: comoda e silenziosa, la Magic Keyboard retroilluminata ha una fila di tasti funzione full size e il Touch ID, il modo più semplice, veloce e sicuro per sbloccare il Mac, accedere a siti web e app, e pagare gli acquisti con Apple Pay, tutto con un semplice tocco.

La magia di macOS

Con macOS, l’esperienza d’uso di MacBook Air è impareggiabile:

macOS Sonoma : ora l’utente può posizionare i widget direttamente sulla Scrivania e interagirvi con un semplice clic, e persino accedere su MacBook Air al vasto ecosistema di widget di iPhone. Le videoconferenze sono più coinvolgenti grazie a funzioni come la Modalità sovrapposizione e le reazioni. I profili in Safari permettono di separare le attività di navigazione per argomento o progetto, mentre con le web app si accede più velocemente ai siti preferiti. E con la Modalità gioco, anche il gaming sale di livello.

: ora l’utente può posizionare i widget direttamente sulla Scrivania e interagirvi con un semplice clic, e persino accedere su MacBook Air al vasto ecosistema di widget di iPhone. Le videoconferenze sono più coinvolgenti grazie a funzioni come la Modalità sovrapposizione e le reazioni. I profili in Safari permettono di separare le attività di navigazione per argomento o progetto, mentre con le web app si accede più velocemente ai siti preferiti. E con la Modalità gioco, anche il gaming sale di livello. Maggiore produttività : ogni utente, anche professionisti aziendali, può sfruttare al meglio l’ampio display di MacBook Air con Split View, o avere ancora più spazio per lavorare collegando fino a due monitor esterni. E funzioni come Stage Manager aiutano chi studia a concentrarsi sull’attività da svolgere.

: ogni utente, anche professionisti aziendali, può sfruttare al meglio l’ampio display di MacBook Air con Split View, o avere ancora più spazio per lavorare collegando fino a due monitor esterni. E funzioni come Stage Manager aiutano chi studia a concentrarsi sull’attività da svolgere. Con iPhone, è meglio : grazie alle funzioni Continuity , MacBook Air interagisce alla perfezione con iPhone e altri dispositivi Apple. AirDrop permette di scambiare foto, documenti e altro con i dispositivi Apple vicini. Grazie a Controllo universale, l’utente può copiare immagini, video o testi da un’app su un dispositivo Apple e poi incollarli comodamente in un’altra app su un Mac vicino. La fotocamera Continuity consente di scansionare o fotografare qualcosa con l’iPhone e veder apparire l’immagine sul Mac all’istante. E con Handoff, si può iniziare un’attività, per esempio rispondere a un’email, su un dispositivo Apple e completarla facilmente su un altro.

: grazie alle funzioni , MacBook Air interagisce alla perfezione con iPhone e altri dispositivi Apple. AirDrop permette di scambiare foto, documenti e altro con i dispositivi Apple vicini. Grazie a Controllo universale, l’utente può copiare immagini, video o testi da un’app su un dispositivo Apple e poi incollarli comodamente in un’altra app su un Mac vicino. La fotocamera Continuity consente di scansionare o fotografare qualcosa con l’iPhone e veder apparire l’immagine sul Mac all’istante. E con Handoff, si può iniziare un’attività, per esempio rispondere a un’email, su un dispositivo Apple e completarla facilmente su un altro. Vasta offerta di app: MacBook Air arriva con già integrate potenti app, tra cui FaceTime, Freeform, iMovie, GarageBand e Foto, ma anche app per la produttività come Pages, Numbers e Keynote, che rendono semplice per chi lo usa creare lavori straordinari. E con migliaia di app ottimizzate per il chip Apple, tutte le app che l’utente usa ogni giorno saranno sorprendentemente veloci su macOS, incluse Microsoft 365 e molte delle sue app iOS preferite.

Migliore per l’ambiente

Il nuovo MacBook Air è il primo prodotto Apple realizzato con il 50% di materiali riciclati, tra cui 100% di alluminio riciclato nel guscio, 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e, anche in questo caso per la prima volta per Apple, 100% di rame riciclato nella scheda logica. MacBook Air è conforme agli elevati standard Apple in materia di efficienza energetica, ed è privo di mercurio, ritardanti di fiamma bromurati e PVC. Il 99% del packaging è composto da materiale a base di fibre, contribuendo ad avvicinare Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Oggi Apple è già a impatto neutro per quanto riguarda le sue corporate operations a livello globale, e sta lavorando per raggiungere, entro il 2030, questo obiettivo anche per quanto riguarda l’intera catena di fornitura della produzione e il ciclo di vita di tutti i prodotti.

Prezzi e disponibilità dei nuovi MacBook Air