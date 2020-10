iPhone 12, Apple rompe gli indugi e li svelerà il 13 ottobre

Apple ha appena inviato gli inviti per il suo prossimo evento hardware che si terrà il 13 ottobre, e tutto conferma che si tratta proprio del lungamente atteso lancio degli iPhone 12.

L’evento è in programma quasi un mese dopo il suo ultimo grande evento, che ha avuto come principali elementi le presentazioni di Apple Watch Series 6 e due nuovi iPad.

L’assenza di un nuovo iPhone è stato senza dubbio il grande assente al precedente evento, anche se non si è certo trattato di una sorpresa per esperti e appassionati, consci delle problematiche legate alla emergenza coronavirus.

Peraltro, era stato lo stesso Ceo Tim Cook ad inizio anno a confermare che Apple avrebbe lanciato gli iPhone 12 in ritardo rispetto agli scorsi anni, a causa di problemi della catena di fornitura hardware dovuti al Covid-19.

La scritta “Hi, Speed” presente nell’invito di Apple per l’evento non lascia spazio ad incertezze: iPhone 12 sarà senza dubbio il primo smartphone della casa di Cupertino ad essere dotato di connettività 5G.

Anche il design sarà innovativo, con una linea che dovrebbe ricordare quella degli iPhone 4 e 5. Tutti i modelli della gamma dovrebbero avere schermi OLED, e ovviamente sfoggiare nuovi chip.

Ci si aspetta che ci siano tre nuovi modelli in tutto, che vanno da 5,4 a 6,4 pollici.

Apple, senza dubbio, approfitterà dell’evento per annunciare anche altri prodotti molto attesi: forse vedremo finalmente le cuffie over-ear tanto attese dai fan e non solo, le AirPods Studio. Anche se è difficile prevedere se saranno svelati il 13 ottobre, sono molto attesi anche AirTags e i Mac con la prima Cpu Apple.

L’evento inizierà alle 19 ora italiana, e siamo certi che saranno milioni gli utenti in tutto il mondo ad aspettare con ansia il 13 ottobre