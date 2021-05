Apple: in arrivo iMac, iPad Pro e TV 4K nei negozi e opzioni di accessibilità

A partire dal 21 maggio è possibile acquistare il nuovo iMac, iPad Pro con il chip M1 e la Apple TV 4K di ultima generazione negli Apple Store e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Negli Store, compatibilmente con le regole di lockdown esistenti nelle varie aree geografiche, sarà possibile provare di persona la nuova linea di prodotti, con l’assistenza dei team di Specialist Apple.

Chi ha già ordinato i nuovi prodotti durante la fase di pre-order, inizierà a riceverli venerdì 21 maggio.

Delle configurazioni e delle opzioni di personalizzazione dei nuovi iMac abbiamo parlato in maniera dettagliata.

Per quanto riguarda la nuova versione di iPad Pro, è equipaggiata con il potente chip della famiglia M1 progettata da Apple che fa girare anche i Mac di ultima generazione. Inoltre, con il nuovo display Liquid Retina XDR del modello da 12,9″, su iPad Pro arriva anche la gamma dinamica estrema, che offre un’esperienza visiva con dettagli ancora più realistici nei flussi di lavoro HDR più impegnativi.

I modelli Cellular con 5G offrono connessioni wireless ancora più veloci quando si è fuori casa, la tecnologia Thunderbolt permette di utilizzare un ampio ecosistema di accessori ad alte prestazioni e il nuovo ultra-grandangolo introduce la funzione Inquadratura automatica, che mantiene l’utente al centro dell’inquadratura durante le videochiamate.

Con gli accessori per iPad Pro, inoltre, gli utenti possono accedere a ulteriori possibilità creative e produttive. La Magic Keyboard con tasti retroilluminati, trackpad integrato e design a inclinazione libera con regolazione fluida dell’angolo di visione è comoda per scrivere e ora è disponibile anche in una elegante versione bianca.

Con Apple Pencil, invece, iPad si trasforma nella versione digitale di una tela per dipingere o di un comodo taccuino. Acquistando un iPad o una Apple Pencil su apple.com o dall’app Apple Store, è anche possibile aggiungere un’incisione gratuita personalizzata con testo, numeri ed emoji, in modo simile a quanto avviene per AirTag.

Apple TV 4K di nuova generazione presenta un’innovativa tecnologia di bilanciamento del colore e HDR ad alto frame rate, per offrire una migliore qualità video ed esperienza di intrattenimento.

Il clickpad del nuovo telecomando Apple TV Remote offre un controllo a cinque direzioni per una maggiore precisione, ed è sensibile al tocco per consentire l’uso dei gesti veloci. Facendo scorrere il dito sull’anello esterno del clickpad, è possibile mandare avanti e indietro per trovare facilmente una scena in un film o un programma. E, grazie al design compatto realizzato con un unico pezzo di alluminio, il nuovo Apple TV Remote è ancora più comodo da tenere in mano.

Apple ha anche presentato in anteprima importanti aggiornamenti software per l’accessibilità.

Più avanti nel corso dell’anno, con aggiornamenti software su tutti i sistemi operativi Apple, le persone saranno in grado di navigare su Apple Watch usando AssistiveTouch. Poi, iPad supporterà l’hardware di eye-tracking di terze parti per un controllo più facile.

Per le community di utenti non vedenti e ipovedenti, lo screen reader VoiceOver di Apple diventerà ancora più smart grazie all’utilizzo dell’on-device intelligence al fine di esplorare gli oggetti nelle immagini. A sostegno della neurodiversità, Apple sta introducendo anche nuovi suoni di sottofondo per aiutare a minimizzare le distrazioni, e per coloro che hanno problemi di udito, Made for iPhone (MFi) supporterà presto nuovi apparecchi acustici bidirezionali.

Apple sta anche lanciando un nuovo servizio chiamato SignTime. Questo permette ai clienti di comunicare con AppleCare e Retail Customer Care utilizzando il linguaggio dei segni americano (ASL) negli Stati Uniti, il linguaggio dei segni britannico (BSL) nel Regno Unito o il linguaggio dei segni francese (LSF) in Francia, direttamente nei loro browser web.