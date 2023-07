Apple GPT in test: l’intelligenza artificiale di Cupertino cambierà gli scenari?

Secondo alcuni rumor, Apple starebbe effettuando test interni su uno strumento di intelligenza artificiale generativa che chi ci lavora avrebbe soprannominato “Apple GPT”.

A riportare il rumor è il solitamente bene informato tech reporter di Bloomberg Mark Gurman, il quale afferma che Apple avrebbe intenzione di sviluppare strumenti in ambito AI in grado di competere con quelli di OpenAI, Google e altre big tech.

Gurman afferma però anche che la società di Cupertino non avrebbe ancora una strategia ben definita su come mettere a disposizione questa tecnologia per i propri utenti.

Secondo queste ultime indiscrezioni, Apple avrebbe sviluppato un framework Ajax per modelli linguistici di grandi dimensioni come, per l’appunto, ChatGPT e Google Bard. Questo servirebbe da base per il chatbot AI interno, uno strumento che Gurman descrive come sullo stile di ChatGPT.

Questo strumento AI sarebbe solo a uso limitato interno, e al momento non sarebbe impiegato per alcun servizio o prodotto destinato agli utenti finali.

Apple in genere, e soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale, ha sempre dato dimostrazione di voler procedere con estrema cautela per preoccupazioni concernenti la privacy e la sicurezza.

Tali preoccupazioni sarebbero anche legate all’uso da parte dei suoi dipendenti di tool di AI generativa di aziende terze. Apple ha del resto dimostrato una tale prudenza anche nello sviluppo del suo assistente vocale Siri.

Secondo i rumor, Apple avrebbe anche preso in considerazione di concludere una partnership con OpenAI per la sua tecnologia AI, ma poi avrebbe abbandonato l’idea.

A quanto pare dunque, secondo quanto riporta Mark Gurman, Apple non avrebbe ancora una chiara strategia su come proseguire nel campo dell’intelligenza artificiale, ma i suoi team sarebbero al lavoro sull’approfondire il tema.

In ogni caso, anche se l’azienda non avrebbe ancora un piano concreto in materia, Gurman riporta delle indiscrezioni secondo cui Apple starebbe puntando a fare un significativo annuncio relativo all’intelligenza artificiale il prossimo anno.