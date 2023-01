Apple e privacy: nuove sessioni di formazione su come proteggere i propri dati

Per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali, Apple ha svelato un nuovo set di risorse formative studiate per aiutare le persone ad assumere il controllo dei propri dati e tutelare la privacy.

Le minacce alla privacy e alla sicurezza delle informazioni personali continuano ad aumentare, sottolinea la società di Cupertino: per questo una nuova sessione Today at Apple spiegherà agli utenti come possono proteggere i propri dati.

Inoltre, per aumentare la consapevolezza e l’attenzione sull’importanza della privacy, Apple ha collaborato con Nick Mohammed, star della serie AppleTV+ Ted Lasso, per il breve film “Una giornata seguendo i dati di una persona nella media”.

Queste iniziative formative si aggiungono alla lunga storia di Apple come azienda molto attenta in ambito privacy, con innovazioni che offrono alle persone una maggiore consapevolezza di come vengono utilizzati i loro dati e più strumenti per proteggerli.

Per Apple – sottolinea l’azienda – la privacy è un diritto umano fondamentale; per questo la società di Cupertino progetta funzioni come la trasparenza nel tracciamento da parte delle app e le schede sulla privacy, che lasciano all’utente il pieno controllo sui propri dati.

Dunque, a partire da sabato 28 gennaio, la nuova sessione Today at Apple “L’abc: prendi il controllo della tua privacy su iPhone” esplorerà funzioni come Protezione della privacy in Mail, Controllo di sicurezza, Servizi di localizzazione e passkey. Partecipando alla sessione si potrà scoprire come personalizzare ogni funzione in base alle preferenze individuali in materia di privacy.

Today at Apple offre sessioni creative gratuite che aiutano l’utente a ottenere il meglio dai suoi prodotti Apple. Questa nuova sessione di 30 minuti sarà disponibile in tutti gli Apple Store del mondo; da oggi è inoltre possibile effettuare prenotazioni di gruppo e programmare una sessione per un gruppo di persone, un’organizzazione o una classe.

Chiunque, indipendentemente dal livello di esperienza, può iscriversi alle sessioni Today at Apple nel proprio Apple Store registrandosi su apple.co/skills-privacy.

“Abbiamo creato Today at Apple per stimolare la creatività e permettere alle persone di ottenere il meglio dai prodotti e dalle funzioni Apple. Siamo felici di offrire questa nuova sessione Today at Apple che aiuterà ogni cliente a capire maggiormente le nostre funzioni per la privacy all’avanguardia nel settore in occasione della Giornata della protezione dei dati”, ha dichiarato Tracey Hannelly, Senior Director of Retail Engagement and Marketing di Apple.

Privacy integrata sin dalle fondamenta, con Apple

La privacy è integrata in tutti i prodotti e i servizi Apple sin dalle fondamenta, dal momento in cui l’utente accende il dispositivo a ogni volta che utilizza un’app, mette in evidenza l’azienda.

I prodotti e le funzioni Apple includono tecnologie innovative per la privacy progettate per ridurre al minimo la quantità di dati personali a cui è possibile accedere. Ad esempio Safari impedisce il tracciamento delle attività dell’utente, l’app Salute tiene nascosti i dati personali dell’utente e Siri impara di cosa l’utente ha bisogno, non chi è. Queste sono solo alcune delle funzioni per la privacy che Apple ha integrato sin dalle fondamenta in ogni suo prodotto e servizio.

Apple ritiene che ogni utente debba avere informazioni chiare su come vengono utilizzati i suoi dati e gli strumenti per decidere quando e con chi condividerli. Il cortometraggio “Una giornata seguendo i dati di una persona nella media” invita le persone a seguire Nick Mohammed, la star di Ted Lasso su Apple TV+, in una giornata tipo, spiegando come i malintenzionati utilizzano in modo improprio i dati e cosa fa Apple per tenere al sicuro le informazioni personali.

“Apple si impegna a progettare dispositivi, funzioni e servizi che lasciano all’utente il pieno controllo dei suoi dati personali. Negli anni abbiamo integrato potenti controlli per la privacy nei nostri sistemi operativi. Questo film e le nuove sessioni Today at Apple spiegheranno agli utenti come sfruttare alcune delle funzioni che mettiamo a disposizione e a comprendere come poniamo la privacy al centro di tutto ciò che facciamo”, ha affermato Erik Neuenschwander, Director of User Privacy di Apple.

Maggiori informazioni sulle funzioni per la privacy di Apple sono disponibili sul sito dell’azienda.