Apple è l’unica a crescere in un mercato pc ancora in calo nel 3Q22

Continua il calo del mercato tradizionale dei pc: le spedizioni globali hanno totalizzato 74,3 milioni di unità nel terzo trimestre del 2022 (3Q22), secondo i risultati preliminari del Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker di International Data Corporation (IDC), che indicano in positivo solo Apple.

Il rallentamento della domanda e la fornitura irregolare – secondo IDC – hanno contribuito a una contrazione del 15,0% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, la società di market intelligence mette in evidenza che le spedizioni rimangono ben al di sopra dei livelli pre-pandemici, quando i volumi dei pc erano in gran parte guidati da aggiornamenti commerciali dovuti all’incombente fine del supporto per Windows 7.

Secondo Jitesh Ubrani, research manager di IDC Mobility and Consumer Device Trackers di IDC, la domanda da parte dei consumatori è rimasta debole, anche se le attività promozionali di Apple e di altri attori del settore hanno contribuito ad attenuare il calo e a ridurre le scorte di canale di un paio di settimane.

Anche la supply ha reagito ai nuovi minimi riducendo gli ordini, con l’unica eccezione di Apple, la cui offerta nel terzo trimestre è aumentata per recuperare gli ordini persi a causa dei lockdown in Cina nel secondo trimestre.

Linn Huang, research vice president, Devices & Displays di IDC, ha affermato che gli analisti di International Data Corporation, oltre ai volumi di spedizione, terranno d’occhio l’andamento dei prezzi medi di vendita (ASP, average selling price) in questo trimestre.

Le carenze degli ultimi anni hanno spinto in modo aggressivo il mix di prodotti verso la fascia alta. Questo, insieme all’aumento dei costi dei componenti e della logistica, ha spinto gli ASP a salire per cinque trimestri di fila, fino a raggiungere i 910 dollari nel primo trimestre del 2012, il valore più alto dal 2004.

Tuttavia, con il rallentamento della domanda, le promozioni in pieno svolgimento e la riduzione degli ordini, l’ascesa degli ASP si è invertita nel 2Q22. Secondo l’analista di IDC, un altro trimestre di calo degli ASP indica un mercato che arretra.

Nel tracker di IDC, tra i cinque principali marchi del settore, Apple è l’unico che non presenta il segno meno nella crescita anno su anno del 3Q22. Anzi, Apple è indicata con una percentuale di crescita di ben 40,2% rispetto al 3Q21.

Grazie a un significativo aumento delle spedizioni, il market share di Apple nel settore personal computer è passato dall’8,2% del 3Q21 al 13,5% del 3Q22.

Pur rimanendo al quarto posto della lista top 5, come volume di unità spedite Apple ha distaccato Asus e si è avvicinata a Dell, che figura al terzo posto. A guidare il mercato c’è sempre Lenovo, seguita da HP.

