Le nuove versioni dei sistemi operativi portano spesso con sé attriti di compatibilità e problemi di gioventù: l’ultima generazione di software di sistema Apple per Mac, iPhone e iPad, macOS Catalina, iOS 13 e iPadOS, non è esente da tali problematiche.

Cupertino ha ora rilasciato aggiornamenti per tutti e tre questi sistemi operativi: gli update introducono correzioni di errori e miglioramenti nella funzionalità e nella stabilità.

macOS Catalina

Era in qualche modo prevedibile che fosse necessario un periodo di assestamento per macOS 10.15, alla luce degli importanti aggiornamenti strutturali, quali la fine del supporto delle app a 32 bit. Oltre a questo, sono emersi altri problemi di compatibilità con applicazioni molto diffuse, quali quelle Adobe.

Oltre alle questioni relative alla compatibilità, molti utenti hanno segnalato anche bug e problemi nella procedura d’installazione stessa di macOS Catalina. Apple ha evidentemente (e opportunamente) ritenuto di non poter attendere l’aggiornamento 10.15.1 (di cui nel frattempo è iniziata la distribuzione agli sviluppatori), e ha rilasciato un Aggiornamento supplementare per macOS Catalina che, sottolinea l’azienda, “migliora l’installazione e l’affidabilità del software ed è consigliato a tutti gli utenti”.

Queste le note di rilascio che accompagnano l’update:

• Migliora l'affidabilità dell’installazione di macOS Catalina sui Mac con spazio su disco limitato. • Risolve un problema che, in alcuni casi, impediva il completamento di Impostazione Assistita durante l’installazione. • Risolve un problema che impediva di accettare i termini e le condizioni di iCloud, se l’utente aveva effettuato l’accesso a più account iCloud. • Migliora l’affidabilità del salvataggio dei dati di Game Center quando l’utente gioca ai videogiochi di Apple Arcade in modalità offline.

Come di consueto, si può applicare l’aggiornamento in Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software.

Gli OS mobili di Apple

Parallelamente all’Aggiornamento supplementare per macOS Catalina, per macOS 10.15, Apple ha rilasciato update anche per iPhone e iPad.

Per quanto riguarda lo smartphone, si tratta dell’aggiornamento iOS 13.1.3. Anche in questo caso l’update contiene correzioni di errori e miglioramenti del funzionamento dell’OS. Apple cita bug fix relativi alle chiamate in entrata, alle app Mail e Salute, al backup iCloud, all’abbinamento e sincronizzazione con Apple Watch, alla connessione Bluetooth e altri.

Stesso numero di update per l’iPad, con iPadOS 13.1.3, che contiene molte delle stesse correzioni presenti anche in iOS 13.1.3.