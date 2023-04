Apple Card ora offre anche un conto risparmio con rendimento al 4,15%

Apple punta sempre di più sui servizi finanziari e ora annuncia che per gli utenti della Apple Card è ora disponibile un conto di risparmio di Goldman Sachs, che offre un elevato rendimento (APY) del 4,15 per cento.

Si tratta di un tasso di Annual Percentage Yield – afferma la società di Cupertino – che è più di 10 volte la media nazionale USA. Pur se, sottolinea l’azienda, l’APY può cambiare in qualsiasi momento.

Inoltre, senza commissioni, senza depositi minimi e senza requisiti di saldo minimo, gli utenti possono facilmente impostare e gestire il loro conto di risparmio direttamente dalla Apple Card nel Wallet.

Stiamo parlando – è opportuno ribadirlo – di un servizio a cui possono accedere esclusivamente gli utenti americani, poiché la Apple Card è al momento disponibile solo negli Stati Uniti.

Una volta creato un account Savings, spiega Apple, tutti i futuri Daily Cash guadagnati dall’utente saranno automaticamente depositati sul conto. La destinazione del Daily Cash può essere cambiata in qualsiasi momento e non c’è limite alla quantità di Daily Cash che gli utenti possono guadagnare.

Per incrementare ulteriormente i propri risparmi, gli utenti possono depositare ulteriori fondi sul conto di risparmio attraverso un conto bancario collegato o dal proprio saldo Apple Cash.

Il Daily Cash è una sorta di cashback: quando l’utente acquista qualcosa con la Apple Card, riceve una percentuale dell’acquisto in Daily Cash, che può essere depositato nel conto di risparmio.

Gli utenti avranno anche accesso a una dashboard Savings facile da usare in Wallet, dove potranno monitorare comodamente il saldo del conto e gli interessi maturati nel tempo. Gli utenti possono anche prelevare i fondi in qualsiasi momento attraverso la dashboard, trasferendoli a un conto bancario collegato o alla propria carta Apple Cash, senza spese.

Il nuovo conto risparmio di Goldman Sachs – mette in evidenza la società di Cupertino – si basa sui vantaggi che la Apple Card già offre: senza costi, Daily Cash su ogni acquisto e strumenti che incoraggiano gli utenti a pagare meno interessi sulla Apple Card, il tutto offrendo la privacy e la sicurezza che Apple è solita fornire.

“Savings aiuta i nostri utenti a trarre ancora più valore dal loro benefit preferito della Apple Card – il Daily Cash – fornendo loro un modo semplice per risparmiare ogni giorno. Il nostro obiettivo è costruire strumenti che aiutino gli utenti a condurre una vita finanziaria più sana, e l’integrazione di Savings in Apple Card in Wallet consente loro di spendere, inviare e risparmiare Daily Cash direttamente e senza soluzione di continuità, tutto da un unico posto“, ha dichiarato Jennifer Bailey, vice president of Apple Pay and Apple Wallet.