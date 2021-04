Apple, nuovi aggiornamenti software per Mac, iPad e dispositivi smart

Non c’è solo l’aggiornamento software iOS 14.5 per iPhone: Apple ha rilasciato anche gli aggiornamenti macOS Big Sur 11.3 per il Mac, iPadOS 14.5 per iPad, watchOS 7.4 per Apple Watch e tvOS 14.5 per Apple TV.

Di watchOS 7.4, aggiornamento disponibile per Apple Watch Series 3 e successivi, abbiamo parlato indirettamente anche nel descrivere le novità del software update iOS 14.5 per iPhone.

Il principale aggiornamento è infatti che ora, siccome sbloccare l’iPhone con Face ID può essere complicato quando si indossa una mascherina, lo si può fare anche utilizzando Apple Watch. Questo però è possibile solo con iPhone X e modelli successivi.

Oltre a questo, l’aggiornamento software introduce anche alcuni miglioramenti e numerosi contenuti di sicurezza.

Anche tvOS 14.5, l’aggiornamento software per Apple TV 4K e Apple TV HD, include una novità già in qualche modo preannunciata. Arriva infatti anche sulle Apple TV che eseguono quest’ultimo update la funzionalità di bilanciamento dei colori che la società di Cupertino aveva annunciato per la Apple TV di ultima generazione presentata all’evento speciale di primavera (bilanciamento che funziona in abbinamento con un iPhone compatibile).

L’aggiornamento iPadOS 14.5 per iPad Pro (tutti i modelli), iPad Air 2 e successivi, iPad di quinta generazione e successivi e iPad mini 4 e successivi ricalca, come contenuti, quanto abbiamo visto per iOS 14.5.

Quindi arrivano su iPad: la funzione di tutela della privacy nel tracciamento delle app, il supporto per AirTag, nuove opzioni Siri, redesign dell’app Podcast e altro. L’aggiornamento iPadOS 14.5 potenzia anche le funzioni di Apple Pencil: l’opzione Scrivi a mano e la migliore scrittura delle note sono ora supportate anche in italiano, francese, tedesco, portoghese e spagnolo.

Per quanto riguarda il Mac, l’aggiornamento del software di sistema macOS Big Sur 11.3 presenta una lista di novità altrettanto ricca nelle note di rilascio.

Anche nel Mac troviamo il supporto per il nuovo AirTag e le sue funzionalità con il network Dov’è. Vengono inoltre estese e migliorate le opzioni di visualizzazione delle app per iPhone e iPad sui Mac con chip M1.

Anche su Mac sono state aggiornate le app Podcast e Promemoria, e Safari guadagna diversi miglioramenti.

Altrettanto importanti sono i contenuti di sicurezza di macOS Big Sur 11.3, e non solo: come di consueto, Apple li ha rilasciati anche per le due versioni precedenti del sistema operativo, con Security Update 2021-002 Catalina e Security Update 2021-003 Mojave.