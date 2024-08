Apple aggiorna i suoi sistemi operativi: disponibili iOS 17.6.1 e macOS Sonoma 14.6.1

Apple ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac: iOS 17.6.1 e iPadOS 17.6.1, e macOS Sonoma 14.6.1.

I primi sono disponibili per iPhone XS e successivi, iPad Pro 13 pollici, iPad Pro 12,9 pollici di seconda generazione e successivi, iPad Pro 10,5 pollici, iPad Pro 11 pollici di prima generazione e successivi, iPad Air di terza generazione e successivi, iPad di sesta generazione e successivi e iPad mini di quinta generazione e successivi. Per quanto riguarda i Mac, l’aggiornamento è per le macchine che eseguono macOS Sonoma.

Come intuibile dall’aumento del decimale della versione, si tratta di minor update per bug fix, che non introducono novità per quel che riguarda le funzionalità degli OS. Per le novità funzionali, tutto è rimandato agli imminenti macOS Sequoia, iOS 18 e iPadOS 18.

Le note ufficiali di rilascio di Apple, che accompagnano iOS 17.6.1, sono molto sintetiche:

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e corregge un errore che impedisce di abilitare o disabilitare la protezione avanzata dei dati.

Altrettanto, se non ancor più stringate, sono le release note che accompagnano macOS Sonoma 14.6.1.

Apple non ha reso disponibili gli aggiornamenti solo dei sistemi operativi di ultima generazione. La società di Cupertino ha infatti rilasciato anche iOS 16.7.10 e iPadOS 16.7.10 (per iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad di quinta generazione, iPad Pro da 9,7 pollici e iPad Pro da 12,9 pollici di prima generazione) e macOS Ventura 13.6.9 (per i Mac che eseguono macOS Ventura).

Al momento Apple non segnala contenuti di sicurezza in questi ultimi aggiornamenti: ciò potrebbe indicare che non ce ne siano, ma a volte l’azienda aggiorna in un secondo momento la lista di CVE a cui si è posto rimedio con un update.