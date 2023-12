Apple: 25 ore di Xcode Cloud gratuite ora incluse nel programma sviluppatori

Apple ha annunciato che, a partire da gennaio 2024, tutte le iscrizioni all’Apple Developer Program includeranno 25 ore di calcolo al mese su Xcode Cloud come standard, senza costi aggiuntivi.

Chi è già abbonato a Xcode Cloud gratuitamente, non dovrà fare nulla in più, ha spiegato la società di Cupertino. Invece, per chi non ha ancora provato Xcode Cloud, questo è il momento perfetto per iniziare a costruire la propria app in pochi minuti, con l’offerta Free.

Xcode Cloud, lo ricordiamo, è il servizio di continuous integration & delivery integrato in Xcode, l’ambiente di sviluppo integrato per le piattaforme di Apple. Xcode Cloud aiuta gli sviluppatori ad accelerare lo sviluppo e la delivery di app di alta qualità: riunisce strumenti basati sul cloud che aiutano a creare app, eseguire test automatici in parallelo, distribuire le app ai beta tester e visualizzare e gestire i feedback degli utenti.

Inizialmente, quando Apple aveva annunciato la disponibilità generale di Xcode Cloud, in occasione della WWDC 2022, l’azienda americana aveva presentato un ventaglio di piani di abbonamento disponibili per il servizio cloud, progettati per adattarsi al meglio alle diverse esigenze degli sviluppatori.

I piani partivano proprio da un’offerta che prevedeva 25 ore al mese gratuite: tale offerta, però, doveva esaurirsi a dicembre 2023, e anche per il piano base Apple in un primo momento prevedeva di applicare una fee.

Ora, invece, la società di Cupertino ha esteso l’accesso a 25 ore mensili di computing per tutti i membri dell’Apple Developer Program. Non chiaro, al momento, se si tratta di una scelta definitiva da parte di Apple, quella di rendere il piano base gratuito per gli iscritti al Developer Program, o se invece è solo un’estensione nel tempo dell’offerta iniziale.

Oltre al piano Free, da 25 compute hours/month, per Xcode Cloud Apple prevede tre piani a pagamento, da 100, 250 e 1.000 ore di calcolo al mese, rispettivamente da 49,99 dollari, 99,99 dollari e 399,99 dollari al mese: tutte le informazioni sono disponibili sul sito Apple dedicato agli sviluppatori.