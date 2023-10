Appian nomina Randy Guard Chief Marketing Officer

Appian ha annunciato la nomina di Randy Guard a nuovo Chief Marketing Officer. Guard vanta oltre 35 anni di esperienza in ruoli di marketing, strategia di prodotto e leadership tecnologica, che porterà nel team esecutivo di Appian.

Come CMO avrà il compito di supervisione delle attività di marketing globale dell’azienda, concentrandosi sulla condivisione verso le organizzazioni di tutto il mondo della vision riguardo all’automazione dei processi end-to-end di Appian e sulla performance della piattaforma Appian.

Il curriculum di Guard include 20 anni trascorsi in SAS, leader nel settore dei dati e dell’analisi, dove ha creato e guidato team di prodotto e marketing, divenendone infine CMO per cinque anni. Durante questo periodo, Guard è stato alla guida del marketing della piattaforma SAS, delle soluzioni e delle offerte di intelligenza artificiale SAS, inclusi l’apprendimento automatico e il deep learning integrati in tutto il portfolio SAS. Più di recente, ha ricoperto il ruolo di CMO e Chief Product Officer presso la startup di pagamenti digitali Spreedly.

“Il percorso professionale di Randy e le sue eccezionali qualità di leadership lo rendono la persona ideale per guidare le nostre attività di marketing globali. La combinazione della sua esperienza di business, tecnica e di marketing contribuirà in modo significativo ad arricchire il nostro team e la cultura aziendale di Appian”, ha dichiarato Matt Calkins, Fondatore e CEO di Appian.

Durante la sua esperienza in SAS, Guard ha dimostrato una profonda comprensione del panorama tecnologico, nonché un talento nel creare narrazioni coinvolgenti che hanno colpito i clienti. La capacità di articolare ed eseguire la sua vision di marketing è stata fondamentale per il successo di SAS. In Spreedly, Guard ne ha guidato il rebranding come provider software-as-a-service (SaaS) di livello enterprise e ha contribuito in modo significativo alla rapida crescita dell’azienda attraverso strategie di marketing e prodotto innovative.

“Sono entusiasta di unirmi ad Appian mentre l’azienda sta rivoluzionando l’automazione dei processi grazie all’intelligenza artificiale”, ha detto Guard. “L’impegno di Appian nel fornire un valore eccezionale ai clienti enterprise è ben noto nel settore ed è perfettamente in linea con la mia passione per la tecnologia e il marketing. Non vedo l’ora di lavorare con questo talentuoso team per supportare la crescita delle organizzazioni consentendo loro di sbloccare il pieno potenziale dei loro dati e dei processi aziendali, sfruttando l’intelligenza artificiale in modo sicuro e responsabile”.