Appian firma un accordo di collaborazione strategica con AWS, per combinare le capacità native AI di Appian e gli LLM disponibili su Bedrock e il machine learning di Amazon Sagemaker

Appian ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di collaborazione strategica con AWS per rendere l’intelligenza artificiale generativa più accessibile ai processi aziendali. Appian investirà risorse significative per trovare nuovi modi per combinare le capacità native di IA di Appian e il data fabric di Appian con gli LLM forniti da Amazon Bedrock e le capacità di machine learning di Amazon SageMaker.

“Questo è un annuncio molto importante per noi. L’obiettivo di questa partnership è quello di rendere l’intelligenza artificiale facile e sicura. Stiamo cercando di portare l’intelligenza artificiale nelle aziende e renderla facile da utilizzare e sicura. E Amazon ha dimostrato di essere un buon partner in questo senso. Il loro approccio all’IA è molto positivo. Abbiamo una lunga storia di collaborazione con AWS nella creazione di precedenti scoperte tecnologiche.

Per esempio, siamo stati una delle prime autorità di AWS a operare nel governo degli Stati Uniti. Siamo stati uno dei primi utenti di AWS nei Paesi in cui si sono diffusi quando erano

ancora in espansione nel mondo. Quando sono arrivati in Australia, siamo stati tra i primi.

Stavamo aspettando che offrissero servizi cloud in Australia. E quando l’hanno fatto, l’abbiamo usato immediatamente, così come è stato per la Germania. La nostra collaborazione risale a molto tempo fa. Oggi eseguiamo 16 miliardi di transazioni al giorno

su AWS. E quindi svolgiamo un volume di lavoro eccezionalmente grande di lavoro con loro. E fortunatamente, approviamo anche il loro approccio all’IA e riteniamo che siano un buon partner per noi. Ecco perché abbiamo siglato la partnership” ci ha dichiarato il Founder, CEO e Chairman del Board di Appian Matthew Calkins nel corso di un incontro con la stampa internazionale ad Appian World 2024, che è appena iniziato a Washington DC.

Amazon Bedrock è un servizio completamente gestito che offre una scelta di modelli di base (FM) ad alte prestazioni di aziende leader nel settore dell’AI tramite un’unica API, insieme a un’ampia serie di funzionalità di cui le organizzazioni hanno bisogno per creare applicazioni di AI generativa con sicurezza, privacy e AI responsabile. Amazon SageMaker è un servizio per costruire, addestrare e distribuire modelli di ML per qualsiasi caso d’uso con infrastruttura, strumenti e flussi di lavoro completamente gestiti.

Appian è progettato per automatizzare i processi aziendali mission-critical in alcuni dei settori più innovativi, altamente regolamentati e sensibili alla sicurezza. Questi clienti vogliono sfruttare l’intelligenza artificiale mantenendo la sicurezza dei loro dati. Inoltre, devono far fronte alla carenza di data scientist e all’aumento degli arretrati delle tecnologie dell’informazione (IT). L’approccio privato all’IA di Appian consente alle aziende di controllare i propri dati e di assicurarsi che non vengano utilizzati per addestrare modelli pubblici utilizzabili da altre organizzazioni. La piattaforma di processi AI low-code di Appian con la sua capacità Appian AI Skills consente ai clienti di incorporare facilmente l’AI nei processi aziendali, permettendo all’AI e agli esseri umani di lavorare insieme senza soluzione di continuità.

“La collaborazione tra Appian e AWS compie un importante passo avanti con questo annuncio”, ha dichiarato Michael Beckley, CTO di Appian. “L’economia dell’IA è qui e creerà rapidamente un forte vantaggio competitivo per le organizzazioni che sapranno come utilizzarla. Le aziende che aggiornano i loro processi aziendali fondamentali con l’AI e gli insight guidati dai dati di Appian prospereranno, mentre quelle che non lo faranno perderanno il controllo dei loro dati e del loro futuro. Amazon Bedrock è un importante strumento per la nostra visione privata dell’IA. Insieme, diamo alle organizzazioni la possibilità di utilizzare senza sforzo l’AI per l’automazione dei processi con la privacy e la sicurezza dei dati in primo piano”.

Sfruttando le capacità di Amazon Bedrock, Appian ottiene la possibilità di ospitare LLM entro i limiti di conformità del cliente e di personalizzare privatamente tali modelli, garantendo che i dati sensibili rimangano sicuri e riservati. Amazon SageMaker consente ai clienti di Appian di creare, addestrare e perfezionare modelli AI proprietari utilizzando i propri dati. Poiché i servizi AI e ML di AWS sono progettati con le migliori pratiche in materia di sicurezza e privacy, i clienti di Appian possono sfruttare i loro dati per ricevere risultati più accurati e pertinenti dalle loro applicazioni di IA generativa, in base alle esigenze specifiche delle loro aziende.

“Le aziende hanno molto a cuore la sicurezza e la privacy, soprattutto quando sfruttano l’IA. Questa collaborazione tra AWS e Appian aiuta i clienti a ottimizzare i processi aziendali mission-critical con fiducia, sfruttando l’AI e l’apprendimento automatico in modo sicuro e conforme”, ha dichiarato Chris Grusz, Managing Director of Technology Partnerships di AWS.