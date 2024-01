App Store: Apple apre agli acquisti in-app su siti esterni, negli Stati Uniti

Apple ha informato gli sviluppatori che, a causa di una recente decisione della Corte degli Stati Uniti, la App Store Review Guideline 3.1.1 è stata aggiornata per introdurre lo StoreKit Purchase Link Entitlement (US).

Questa modifica – ha spiegato Apple – consente alle app che offrono acquisti in-app nell’App Store di iOS o iPadOS sullo store degli Stati Uniti di includere un link al sito web dello sviluppatore che informa gli utenti su altri modi per acquistare beni o servizi digitali.

Al tempo stesso, la società di Cupertino ha ribadito di ritenere che il sistema di acquisti in-app di Apple sia il modo più conveniente, sicuro e protetto per gli utenti di acquistare beni e servizi digitali.

Per gli sviluppatori che stanno pensando di utilizzare questo StoreKit Purchase Link Entitlement per l’acquisto in-app, che continuerà a essere richiesto per l’acquisto di beni e servizi digitali all’interno dell’applicazione, la società di Cupertino sottolinea inoltre che è importante comprendere che alcune funzioni dell’App Store di Apple, come Ask to Buy o Family Sharing, non saranno disponibili per i clienti quando essi effettueranno acquisti sul sito web esterno dello sviluppatore.

Inoltre, Apple non sarà in grado di assistere i clienti per quanto riguarda i rimborsi, la cronologia degli acquisti, la gestione degli abbonamenti e altri problemi che potrebbero incontrare quando si acquistano beni e servizi digitali. In questo caso, saranno gli sviluppatori stessi a dover risolvere questi problemi con i clienti.

Inoltre, Apple specifica anche che questo nuovo meccanismo non sarà esente da fee. Una commissione sarà applicata agli acquisti digitali facilitati attraverso lo StoreKit Purchase Link Entitlement (US).

Dal punto di vista degli utenti, ogni volta che un’app chiama l’API StoreKit External Purchase Link, viene visualizzata una scheda informativa fornita dal sistema (iOS 15.4 e iPadOS 15.4 o successivi) che spiega all’utente che, proseguendo, lascerà l’app per spostarsi su un sito web esterno ed effettuare un acquisto tramite una fonte diversa da Apple. Se l’utente conferma la scelta, verrà indirizzato al sito web dello sviluppatore, all’interno di un browser.

Tutte le informazioni complete sulle commissioni, sulla richiesta dell’entitlement, sulle linee guida d’uso e sui dettagli di implementazione, sono disponibili sulla pagina di supporto dedicata, del sito Apple per sviluppatori.

Questo nuovo metodo si applica al momento solo alle app su App Store di Apple negli Stati Uniti. Tuttavia, è plausibile che in futuro, considerando l’evoluzione della regolamentazione in materia, anche in altre aree geografiche, tra cui l’Europa, possa espandersi questa possibilità di effettuare acquisti anche su siti terzi.