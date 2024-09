Apollo Global potrebbe investire 5 miliardi in Intel

Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, Apollo Global Management Inc. ha avanzato una proposta per investire 5 miliardi di dollari in Intel.

Questo possibile investimento rappresenterebbe un importante segnale di fiducia nella strategia di rilancio del colosso tecnologico, guidato dall’attuale CEO Pat Gelsinger.

Fonti vicine alla questione, che hanno chiesto di rimanere anonime, affermano che Apollo sarebbe pronta a fare un investimento di tipo azionario, sebbene i dettagli siano ancora in fase di negoziazione. Nonostante l’operazione non sia stata ancora finalizzata, e le condizioni possano cambiare, questa mossa dimostrerebbe l’interesse di Apollo nel sostenere Intel in un momento cruciale della sua storia.

Un contesto delicato per Intel

Sotto la guida di Gelsinger, Intel ha avviato una profonda trasformazione, che mira a espandere il proprio portafoglio di prodotti e attirare nuovi clienti esterni. Tuttavia, questa strategia ha avuto costi elevati, portando a risultati finanziari deludenti negli ultimi trimestri e a una perdita di fiducia da parte degli investitori. Il valore di mercato di Intel è diminuito di decine di miliardi di dollari, sollevando dubbi sulla sostenibilità della sua strategia a lungo termine.

La potenziale iniezione di capitali da parte di Apollo potrebbe fornire un’importante boccata d’ossigeno per Intel, che sta cercando di diversificare le sue attività e rafforzare la sua presenza nel mercato dei semiconduttori, un settore altamente competitivo e in rapida evoluzione.

Le mosse di Apollo nel settore tecnologico

Apollo Global Management non è estranea al mondo dei semiconduttori. Già nel 2023, la società con sede a New York aveva guidato un investimento di 900 milioni di dollari in Western Digital, dimostrando un forte interesse verso il settore tecnologico. Inoltre, Intel e Apollo hanno una storia recente di collaborazioni: lo scorso giugno, Intel ha venduto ad Apollo una partecipazione in una joint venture che controlla uno stabilimento in Irlanda, un’operazione da 11 miliardi di dollari. Questo accordo ha permesso a Intel di raccogliere fondi esterni per l’espansione della sua rete di fabbriche, un elemento chiave nella sua strategia di crescita.

Le incognite dell’accordo fra Apollo e Intel

Nonostante l’entusiasmo che potrebbe circondare questa proposta, l’accordo con Apollo non è ancora certo. Le trattative sono ancora in corso e potrebbero concludersi senza un’intesa definitiva. Inoltre, la notizia arriva in un momento in cui Qualcomm Inc., un’altra grande azienda del settore tecnologico, sta valutando la possibilità di un’acquisizione amichevole di Intel. Se questa operazione dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di una delle più grandi fusioni e acquisizioni nella storia del settore tecnologico.

In questo scenario in rapida evoluzione, resta da vedere se Intel riuscirà a trarre vantaggio dalle offerte di Apollo e Qualcomm, due colossi finanziari con strategie molto diverse, ma con un comune interesse nel potenziale di rilancio di Intel.

La proposta di Apollo Global Management rappresenta un importante segnale di fiducia nel futuro di Intel, nonostante le sfide che l’azienda ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Un investimento di questa portata potrebbe rafforzare la posizione di Intel nel settore dei semiconduttori e darle le risorse necessarie per proseguire la sua trasformazione. Tuttavia, rimangono molte incognite riguardo alla conclusione delle trattative, lasciando aperta la possibilità che l’accordo non si concretizzi. In ogni caso, la situazione evidenzia come Intel sia diventata un attore chiave nel panorama delle grandi manovre finanziarie globali.

