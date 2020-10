API di Facebook per Instagram: così le aziende comunicano con i clienti

Facebook ha aggiornato l’API Messenger con il supporto della messaggistica Instagram, al fine di fornire alle imprese nuovi strumenti per gestire le comunicazioni con i clienti su Instagram su larga scala.

Le nuove funzionalità dell’API, ha messo in evidenza Facebook, consentono alle imprese di integrare la messaggistica Instagram con le loro applicazioni aziendali e i flussi di lavoro, contribuendo a stimolare conversazioni più significative, ad aumentare la customer satisfaction e a far crescere le vendite.

L’API aggiornata è attualmente in fase beta con un numero limitato di partner, sviluppatori e aziende.

Perché, secondo Facebook, questo può risultare uno strumento prezioso per le imprese? Instagram, sottolinea la società di Mark Zuckerberg, è uno dei luoghi della cultura emergente e della creazione di tendenze, e la scoperta di nuovi brand è una parte importante di questa esperienza.

La messaggistica, a sua volta, svolge un ruolo centrale nell’aiutare le persone a connettersi con le marche in modo personale attraverso risposte alle storie, messaggi diretti e menzioni. Nell’ultimo anno, mette in evidenza Facebook, il totale delle conversazioni quotidiane tra persone e aziende su Messenger e Instagram è cresciuto di oltre il 40%.

Per le aziende, l’opportunità di spingere le vendite e migliorare la soddisfazione dei clienti attraverso interazioni significative con le persone su Instagram Messaging è enorme, secondo il punto di vista di Facebook.

Le aziende vogliono utilizzare un’unica piattaforma per rispondere ai messaggi su più canali e l’API Messenger consente ora di gestire i messaggi avviati dalle persone durante tutta la loro presenza su Instagram, inclusi i profili, gli shop e le storie. Sarà possibile per le aziende utilizzare le informazioni provenienti dai sistemi di core business proprio accanto alla messaggistica Instagram, e ciò abilita conversazioni più personali che portano a migliori risultati di business.

Ad esempio, le aziende che si integrano con un sistema CRM possono dare agli agenti una visione olistica della fidelizzazione dei clienti. Inoltre, gli investimenti esistenti in persone, strumenti e flussi di lavoro per gestire altri canali di comunicazione possono essere sfruttati ed estesi per supportare i clienti su Instagram.

Questo aggiornamento porterà anche le funzionalità di messaggistica di Facebook Shops nell’API Messenger in modo che le aziende possano creare esperienze più coinvolgenti e connesse con i clienti.

Per iniziare questo percorso, le imprese possono lavorare in modo facile con gli sviluppatori per integrare la messaggistica Instagram con i loro strumenti e sistemi esistenti.

Le aziende interessate a utilizzare l’API post-beta possono iscriversi alla lista d’attesa business mentre per gli sviluppatori c’è una waitlist dedicata.