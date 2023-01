AOC svela i nuovi monitor progettati per i professionisti

AOC, lo specialista dei display, annuncia la nuova linea professionale P3: sette monitor in tre diverse dimensioni (24″/60,4 cm 24P3CW, 24P3CV e 24P3QW, 27″/68,6 cm Q27P3CW, Q27P3CV e Q27P3QW, e 34″/86,4 cm ultrawide CU34P3CV).

I pannelli IPS o VA, frameless su 3 lati, offrono colori vivaci e brillanti e angoli di visione ampi (178°/178°) per un maggiore comfort di visione quando si lavora online o su testi, fogli di calcolo, codifiche, lavori grafici e altro ancora. I supporti ergonomici aiutano a rendere l’ambiente di lavoro più confortevole, mentre gli hub USB 3.2 a 4 porte, presenti su tutti i modelli, offrono la versatilità necessaria.

Ma ciò che contraddistingue questi monitor – afferma l’azienda – sono le webcam integrate da 2 MP o 5 MP con supporto Windows Hello per consentire agli utenti di accedere istantaneamente alle proprie sessioni, l’uscita DisplayPort per creare configurazioni multi-monitor pulite ed eleganti e le docking station USB-C integrate per trasformare con un solo cavo un ambiente di lavoro basato su laptop, in un desktop più ordinato e produttivo.

Tutti i nuovi modelli P3 sono, inoltre, dotati di una confezione sostenibile con involucro di carta e certificazioni secondo le più recenti normative ambientali come EPA, EnergyStar 8, TCO 9.0 ed EPEAT.

I modelli P3 sono disponibili in tre categorie principali, spiega AOC:

I modelli QW sono dotati di una webcam regolabile da 2 MP (Full HD) e di supporto Windows Hello per un maggiore comfort e sicurezza, nonché di casse doppie da 5 W per godere di ottime esperienze anche nelle conferenze online.

sono dotati di una webcam regolabile da 2 MP (Full HD) e di supporto Windows Hello per un maggiore comfort e sicurezza, nonché di casse doppie da 5 W per godere di ottime esperienze anche nelle conferenze online. I modelli CV sono dotati di un’ampia docking station USB-C integrata, che offre un ingresso RJ-45 per avere tramite USB-C una connessione di rete, 65 W USB Power Delivery per caricare e alimentare i notebook e condividere il display, e sono dotati di un’uscita DisplayPort per creare facilmente configurazioni multi-monitor senza ingombri. Al posto dell’uscita DP, il monitor ultrawide CU34P3CV vanta uno switch KVM integrato per controllare due computer con un’unica configurazione tastiera-mouse-monitor. Le doppie casse da 2W completano l’esperienza multimediale.

sono dotati di un’ampia docking station USB-C integrata, che offre un ingresso RJ-45 per avere tramite USB-C una connessione di rete, 65 W USB Power Delivery per caricare e alimentare i notebook e condividere il display, e sono dotati di un’uscita DisplayPort per creare facilmente configurazioni multi-monitor senza ingombri. Al posto dell’uscita DP, il monitor ultrawide CU34P3CV vanta uno switch KVM integrato per controllare due computer con un’unica configurazione tastiera-mouse-monitor. Le doppie casse da 2W completano l’esperienza multimediale. I modelli CW integrano entrambe le caratteristiche e hanno il vantaggio di una webcam inclinabile a risoluzione superiore da 5 MP (QHD) con supporto Windows Hello, doppie casse da 5W e la stessa docking station USB-C dei modelli CV con Power Delivery da 65W e uscita DisplayPort.

AOC per il lavoro ibrido

Nel mondo di oggi, pieno di riunioni e videochiamate online, i modelli QW, i più convenienti in termini di prezzo, il 24P3QW (23,8″ con pannello IPS Full HD) e il Q27P3QW (27″ con pannello IPS QHD) utilizzano una webcam pop-up Full HD da 2 MP con supporto Windows Hello e 2 casse da 5W.

La tecnologia di riconoscimento facciale Windows Hello consente agli utenti di sbloccare le sessioni di Windows semplicemente guardando la webcam, aumentando la sicurezza e l’accessibilità. Entrambi i modelli sono perfettamente adatti a un’installazione con pc desktop fissi, dove le videoconferenze e le call possono occupare una buona parte della routine quotidiana.

I modelli CV senza webcam integrata – il 24P3CV (23,8″ con pannello IPS Full HD), il Q27P3CV (27″ con pannello IPS QHD) e il CU34P3CV (34″ con pannello VA UW-QHD) – sono adatti per essere impiegati in uffici flessibili e spazi di lavoro condivisi.

Oltre ai più comuni ingressi HDMI e DisplayPort, questi modelli sono dotati di un ingresso USB-C. Grazie all’hub USB 3.2 Gen 1 integrato a 4 porte, quando gli utenti collegano il laptop con un unico cavo USB-C possono usufruire dei seguenti vantaggi:

Lo schermo può essere esteso al monitor.

Il laptop può essere ricaricato (fino a 65 W).

Il laptop può accedere alla rete o a Internet grazie all’ingresso RJ-45 del monitor.

E il laptop può accedere ai dispositivi collegati all’hub USB a 4 porte del monitor (come tastiera, mouse, stampante, cuffie, ecc.).

Invece dell’uscita DisplayPort, spiega AOC, il monitor ultrawide CU34P3CV consente agli utenti di gestire più computer o più periferiche con l’ausilio di uno switch KVM integrato.

In un ambiente di lavoro ibrido e flessibile, i professionisti possono intercambiare nei loro computer la configurazione home-office, a seconda di dove si trovino. Questa modalità di lavoro flessibile richiede, infatti, un passaggio rapido e semplice dalla configurazione del laptop a quella del desktop, e richiede anche una webcam di alta qualità per le riunioni online sia in ufficio che a casa.

Proprio a questo scopo, i modelli CW con docking USB-C e webcam integrata da 5 MP offrono il pacchetto più completo della serie P3. Il modello 24P3CW (23,8″ con pannello IPS Full HD) e il modello Q27P3CW (27″ con pannello IPS QHD) sono dotati di webcam QHD da 5 MP e di 2 altoparlanti da 5 W, oltre a offrire una soluzione a cavo singolo tramite USB-C per collegare un laptop al monitor e alle periferiche in una sola volta.

Inoltre, se si collega un altro monitor all’uscita DisplayPort del monitor, è possibile realizzare una configurazione multi-monitor completa che non richiede altri cavi, poiché il segnale del display viene instradato dal laptop tramite USB-C e l’uscita DisplayPort del monitor al display secondario. Da piccola e scomoda, la postazione di lavoro si trasformerà su laptop in un’ampia e produttiva postazione di lavoro desktop, a portata di cavo.

Design e connettività

Il design dell’elegante serie P3 è pulito e si adatta a qualsiasi ambiente domestico o aziendale. La sua base compatta è caratterizzata da un look premium, mentre le cornici strette su tre lati assicurano impostazioni anche multi-monitor senza quasi soluzione di continuità, oltre ad un aspetto elegante negli uffici moderni.

Per ridurre l’ingombro, il supporto è dotato di un’apertura per la gestione dei cavi ed è regolabile in altezza (150 mm), rotazione completa di 180°, inclinazione e orientamento (90°) (tranne il modello ultra wide CU34P3CV) per avere così un’esperienza d’uso ergonomica e confortevole durante le lunghe ore di lavoro.

Il modello CU34P3CV è un’ottima scelta grazie al suo pannello VA curvo 1500R e alle varie opzioni di connettività. A causa delle grandi dimensioni ultrawide che rendono superflue ulteriori connessioni multi-monitor, l’uscita DisplayPort è stata rimossa in favore di uno switch KVM e di opzioni Picture-in-Picture e Picture-by-Picture per una maggiore produttività con più sorgenti.

Con lo switch KVM, è possibile collegare contemporaneamente due sorgenti al monitor e, quando un set tastiera/mouse è collegato anche all’hub USB del monitor, gli utenti possono scegliere dal monitor se controllare il pc collegato tramite USB-C o il pc collegato tramite la porta USB upstream. Per i professionisti che lavorano contemporaneamente con un laptop e un desktop, questa funzione rappresenta una soluzione intelligente per utilizzare due pc contemporaneamente.

Grazie al rapporto d’aspetto ultrawide (21:9) all’alta risoluzione (3440×1440), uniti a una frequenza di aggiornamento più elevata (100 Hz) e a un contrasto più alto (3000:1), il CU34P3CV è anche un ottimo candidato anche per guardare film o giocare in modo coinvolgente fuori dell’orario di lavoro. Mentre il 24P3CV e il Q27P3CV offrono doppie casse da 2W, il CU34P3CV ha casse da 5W per un’esperienza multimediale più completa.

Tutti i modelli – sottolinea AOC – utilizzano la tecnologia FlickerFree, la modalità LowBlue e offrono supporti ergonomici o opzioni di montaggio VESA per salvaguardare la salute e il benessere degli utenti sia di giorno che di notte.

Gli AOC 24P3CW, Q27P3CW, 24P3CV, Q27P3CV, CU34P3CV, 24P3QW e Q27P3QW saranno disponibili da febbraio 2023 ai seguenti prezzi: