AOC: nuovi monitor da ufficio, con frequenza 100Hz e USB-C

Lo specialista dei display AOC ha annunciato il lancio dell’ultima serie B3, una nuova linea di monitor B2C entry-level progettati per i moderni ambienti domestici e d’ufficio.

La nuova linea B3 viene lanciata con due modelli da 23,8″ (60 cm, AOC 24B3CF2 e 24B3CA2) e due da 27″ (68 cm, AOC 27B3CF2 e 27B3CA2) con pannelli IPS e risoluzione Full HD.

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz, alla connettività USB-C e all’USB Power Delivery da 65 W, questi quattro monitor presentano un design innovativo e prestazioni migliorate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle case e degli uffici moderni.

La connettività è semplificata da una porta USB-C 3.2 Gen 1×1 (5 Gbps), che offre 65 W di USB Power Delivery e un supporto per la modalità DisplayPort Alt, consentendo così di collegare i laptop con un unico cavo per alimentarli, oltre a condividere ed estendere lo schermo anche contemporaneamente.

Due porte USB-A 3.2 Gen 1×1 aggiuntive sul retro consentono di collegare facilmente periferiche come tastiera, mouse o unità esterne, mentre il laptop collegato può accedere e utilizzare le periferiche anche tramite una connessione USB-C.

La maggior parte degli utenti ha già familiarità con le elevate frequenze di aggiornamento degli smartphone e dei monitor gaming. La particolarità della serie B3 è la frequenza di aggiornamento di 100 Hz, un miglioramento significativo rispetto ai monitor standard da 75 Hz. Ciò si traduce in una maggiore fluidità dei movimenti sullo schermo, particolarmente vantaggiosa in ambienti di lavoro frenetici.

Anche quando si scorre una pagina web o un feed di un social media, sarà possibile apprezzarne il notevole miglioramento dei movimenti. Inoltre, la fluidità garantita dalla frequenza di aggiornamento di 100 Hz contribuisce a ridurre l’affaticamento degli occhi e a migliorare l’esperienza visiva complessiva.

La serie B3 di AOC presenta un design elegante con cornice ultra sottile che rende questi monitor non solo visivamente accattivanti, ma anche altamente funzionali e ideali per le configurazioni multi-monitor. Questo design si presta bene a diversi contesti professionali, dagli spazi di lavoro collaborativi alle sale operative, dove la perfetta integrazione di più schermi è essenziale. Anche se utilizzato singolarmente, l’aspetto elegante con cornici ultra sottili lo renderà perfetto nelle case moderne e porterà un tocco di stile innovativo anche negli uffici di piccole e medie imprese.

Riconoscendo l’importanza della salute degli occhi in ambiente domestico e professionale, i monitor B3 sono dotati di modalità LowBlue e tecnologia Flicker-Free per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe ore di lavoro. Questa funzione è particolarmente utile per gli utenti che trascorrono molto tempo davanti allo schermo del computer, come programmatori, analisti finanziari o scrittori.

La serie comprende monitor con diverse regolazioni del supporto, dai modelli 24B3CA2 e 27B3CA2 solo inclinabili frontalmente a quelli 24B3CF2 e 27B3CF2 regolabili in altezza, per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche. La compatibilità con i supporti VESA 100×100 offre opzioni per il montaggio a parete o per l’installazione di bracci multi-monitor, per una maggiore flessibilità dello spazio di lavoro.

I modelli B3 in sintesi:

24B3CF2 : pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920×1080, inclinazione di -5/25° e supporto regolabile in altezza di 110 mm.

pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920×1080, inclinazione di -5/25° e supporto regolabile in altezza di 110 mm. 24B3CA2 : pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920×1080, supporto regolabile in inclinazione di -5/25°.



pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920×1080, supporto regolabile in inclinazione di -5/25°. 27B3CF2 : pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920×1080, inclinazione di -5/25° e supporto regolabile in altezza di 110 mm.



pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920×1080, inclinazione di -5/25° e supporto regolabile in altezza di 110 mm. 27B3CA2: pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920×1080, supporto regolabile in inclinazione a -5/25°.

Tutti e quattro i modelli sono caratterizzati da tempi di risposta GtG di 4 ms, MPRT di 1 ms e Adaptive Sync per il supporto della frequenza di aggiornamento variabile, per offrire un equilibrio tra la produttività in ufficio e l’uso occasionale di giochi e video streaming.

L’alimentatore interno garantisce uno spazio di lavoro ordinato e facilita l’inserimento del monitor in installazioni insolite. L’inclusione di 2 casse da 2W e l’ingresso HDMI 1.4 aumentano la versatilità dei monitor, rendendoli adatti a un’ampia gamma di attività d’ufficio. Tutti i modelli B3 si presentano in una confezione imbottita di carta ecologica per ridurre l’impatto ambientale.

I modelli AOC 24B3CF2, 24B3CA2, 27B3CF2 e 27B3CA2 saranno disponibili a partire da febbraio 2024, con un prezzo di listino rispettivamente di 179 euro, 169 euro, 199 euro e 189 euro.