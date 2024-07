Anthropic e Menlo Ventures lanciano il fondo da 100 milioni per le startup AI

Anthropic – la società sviluppatrice dell’intelligenza artificiale Claude – ha annunciato il lancio dell’Anthology Fund in collaborazione con Menlo Ventures, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di applicazioni AI innovative. Il Fondo è un’iniziativa da 100 milioni di dollari finanziata da Menlo per sostenere le startup che innovano in modo ampio con la tecnologia di Anthropic.

“Attraverso la nostra partnership con Menlo Ventures e l’Anthology Fund, speriamo di accelerare lo sviluppo di applicazioni innovative di intelligenza artificiale. Siamo particolarmente interessati alle imprese che sfruttano l’AI per migliorare le capacità umane e la produttività in settori quali la sanità, i servizi legali, l’istruzione, l’energia, le infrastrutture e la ricerca scientifica“, ha dichiarato Daniela Amodei, cofondatrice e presidente di Anthropic. “Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Menlo e con gli eccezionali fondatori sostenuti da questo fondo per spingere i confini di ciò che è possibile fare con l’AI“.

Il Fondo – sottolinea Anthropic – sosterrà imprenditori selezionati che innovano principalmente in cinque aree chiave: infrastrutture di AI; nuove applicazioni dell’AI in settori come la sanità, l’istruzione, la ricerca scientifica e altri; soluzioni AI consumer; strumenti per la fiducia e la sicurezza; applicazioni e tecnologie di AI che massimizzano i benefici per la società.

Le startup sostenute dall’Anthology Fund otterranno l’accesso ai prodotti e alla ricerca di Anthropic, 25.000 dollari di crediti gratuiti per i modelli più avanzati dell’azienda e il miglior supporto di Menlo, oltre ad altri vantaggi e risorse.

“Siamo entusiasti di unire le forze con Anthropic per lanciare l’Anthology Fund“, ha dichiarato Matt Murphy, Partner di Menlo Ventures. “Combinando l’esperienza di Menlo nella creazione di aziende con la tecnologia e i talenti all’avanguardia di Anthropic, siamo in una posizione unica per identificare e collaborare con gli imprenditori più promettenti che stanno dando forma al futuro dell’AI“.

Anche Anthropic si è dichiarata entusiasta di lavorare con Menlo per sostenere l’ecosistema delle startup e guidare l’innovazione responsabile dell’AI.

Le startup interessate possono saperne di più e candidarsi sul sito di Menlo Ventures.