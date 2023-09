Anthropic Claude: l’AI è ora disponibile su Amazon Bedrock per tutti i clienti AWS

Claude, l’AI di Anthropic, è ora disponibile su Amazon Bedrock, il servizio completamente gestito che fornisce ai clienti di Amazon Web Services (AWS) un accesso sicuro sul cloud ai modelli foundation e agli strumenti per la creazione di applicazioni di intelligenza artificiale generativa.

Ciò significa che ogni cliente AWS può ora costruire soluzioni con Claude e presto avrà accesso a una roadmap di nuove esperienze, tra cui Agents for Amazon Bedrock, che il team di Anthropic ha contribuito a sviluppare.

Attualmente disponibile in anteprima, Agents for Amazon Bedrock può orchestrare ed eseguire chiamate API utilizzando le popolari funzioni AWS Lambda. Grazie a questa funzione, sottolinea Anthropic, Claude può assumere un ruolo più esteso come agent per comprendere le richieste degli utenti, suddividere attività complesse in più fasi, condurre conversazioni per raccogliere ulteriori dettagli, cercare informazioni e intraprendere azioni per soddisfare le richieste.

Ad esempio, un’applicazione di e-commerce che offre un assistente di chat costruito con Claude può andare oltre la semplice interrogazione dell’inventario dei prodotti: può infatti aiutare i clienti ad aggiornare i loro ordini, a effettuare cambi e a consultare i manuali d’uso pertinenti.

Anthropic ha recentemente anche annunciato che offrirà una personalizzazione sicura e una messa a punto dei modelli Claude attraverso il servizio. Questa tecnica ottimizza le prestazioni di Claude con le conoscenze degli esperti e i dati proprietari dei clienti AWS per ottenere risultati più pertinenti, limitando al contempo il potenziale di risultati dannosi.

La disponibilità generale di Claude su Amazon Bedrock – sottolinea lo specialista dell’intelligenza artificiale – fa avanzare il lavoro di Anthropic nell’aiutare le imprese a integrare in modo responsabile l’AI trasformativa. Nei prossimi mesi l’azienda annuncerà altre soluzioni di livello applicativo per aiutare le aziende a ottenere il massimo valore da Claude.

Sul sito di Anthropic sono disponibili le informazioni per iniziare subito a sfruttare Claude su Amazon Bedrock, così come la documentazione con le risorse per gli sviluppatori, la guida al prompt engineering e molto altro.