Ansible Automation accelera il percorso verso l’automazione

Red Hat ha annunciato il lancio di Red Hat Ansible Automation Platform, la risposta della società del cappello rosso alle crescenti esigenze di automazione delle organizzazioni.

La piattaforma Red Hat Ansible Automation integra la suite di automazione che comprende Red Hat Ansible Tower, Red Hat Ansible Engine e Red Hat Network Automation insieme a nuove funzionalità SaaS pensate per un’efficacia organization-wide.

La piattaforma garantisce un content management sicuro, potenti capacità di analytics e building block che riducono il time to value, mentre le nuove funzionalità SaaS rendono la user experience più coerente e favoriscono la collaborazione. Diverse le novità proposte:

Ansible Content Collections organizza i contenuti Ansible tra cui moduli, plugin, ruoli e playbook, semplificandone la distribuzione, condivisione e consumo indipendentemente dai cicli di rlascio Ansible.

Automation Hub è il repository centralizzato dove Red Hat e i suoi partner pubblicano i contenuti, e i clienti trovano Ansible Content Collections supportati e certificati. Cisco, F5, Google Cloud, Microsoft, NetApp e molti altri partner Ansible prevedono di offrire Collections nel momento del lancio per permettere agli utenti di implementare velocemente le loro soluzioni personalizzate per Ansible.

Il lancio di Red Hat Ansible Automation Platform segna anche l’introduzione di Automation Analytics che permette agli utenti di vedere nel dettaglio come si comportano determinate attività di automazione tra cui statistiche e dati su moduli e risorse utilizzati più di frequente e sullo stato dell’automazione.

Joe Fitzgerald, vice president, Management, Red Hat ha commentato: «L’automazione è ormai una delle principali priorità delle aziende a causa della crescente velocità, scalabilità e complessità dei loro ambienti ibridi e multicloud. Le imprese non solo devono essere in grado di adottare facilmente l’automazione, ma anche di condividerla e riutilizzarla tra progetti e team con il giusto livello di governance e controllo. Red Hat Ansible Automation Platform è la prima piattaforma di enterprise automation che combina la semplicità e componibilità di Ansible, con abilità e scalabilità, garantendo un’automazione più sicura. La piattaforma permetterà alle imprese di ampliare lo scopo e la scalabilità della loro automazione per ottenere maggiori efficienza e produttività.»