Gli annunci di eBay ad Adevinta per oltre 9 miliardi di dollari

Adevinta, gruppo quotato alla borsa di Oslo nato dallo scorporo di Schibsted per la gestire il business dei marketplace online, ha raggiunto un accordo per acquisire il business degli annunci di eBay (eBay Classifieds Group) per circa 9,2 miliardi di dollari.

Come riporta il sito di Borsa Italiana, in base ai termini dell’accordo, eBay riceverà 2,5 miliardi di dollari in contanti e circa 540 milioni di azioni di Adevinta, equivalenti ad una quota pari al 44% del nuovo gruppo.

La chiusura della transazione è prevista entro il primo trimestre del 2021 ed è soggetta all’approvazione del comitato aziendale olandese del gruppo eBay Classifieds, alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.

A seguito dell’operazione la quota di Schibsted in Adevinta scenderà a circa il 33% dal 59%.

Adevinta possiede brand come Leboncoin, sito francese di annunci online e come il brasiliano OLX, oltre a decine di altri in Europa, nelle Americhe e nel Nord Africa.

Il profilo finanziario combinato stima ricavi per 1,8 miliardi di dollari e quasi 600 milioni di EBITDA per il 2019.

eBay Classifieds Group gestisce annunci su principali mercati internazionali, in 13 paesi, e include i marchi Mobile.de, Gumtree, Marktplaats, dba, Bilbasen, Kijiji, 2dehands, 2ememain, Vivanuncios, Automobile.it, Motors.co. Regno Unito, Autotrader (Australia), Carsguide (Australia) ed eBay Kleinanzeigen.

L’attività ha registrato un risultato operativo di 83 milioni di dollari su un fatturato di 248 milioni di dollari nel primo trimestre del 2020. L’operazione dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2021 e punta a 150-185 milioni di euro di sinergie annue entro tre anni.