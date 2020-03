Anes: #glieditorib2bnonsifermano

#glieditorib2bnonsifermano e #lacomunicazioneb2bnonsiferma sono gli hashtag con cui Anes, l’Associazione Nazionale Editoria di Settore, intende comunicare la propria continuità di servizio al sistema economico italiano.

Sono giorni governati dall’incertezza, riporta una nota di Anes, per questo noi attori della comunicazione B2B, tecnico-professionale e specializzata cerchiamo di rappresentare un punto di riferimento sicuro per lettori e investitori pubblicitari.

Il mercato B2B ha cicli decisionali lunghi, tanto che a volte un decisore impiega mesi per scegliere cosa acquistare e da chi.

In momenti come questo una comunicazione col giusto tono di voce è essenziale per guidare le vendite dei prossimi mesi, e certamente preferibile al silenzio.

Per questo gli editori B2B, tecnico-professionali, specializzati non si fermano.

ANES è l’Associazione Nazionale Editoria di Settore.

Nata a Milano nel 1995 è l’associazione nazionale di categoria che rappresenta in Italia l’editoria B2B, professionale e specializzata, su supporto sia cartaceo sia multimediale.

Ad ANES aderiscono 150 aziende con oltre 900 testate presenti in 28 comparti merceologici, che raggiungono ogni mese più di 6 milioni di lettori tra imprese e operatori professionali.

Anche il Gruppo Tecniche Nuove aderisce ad ANES ha lanciato negli scorsi giorni un’iniziativa di continuità operativa: #semprepresenti.

Accedi alle opportunità di #semprepresenti