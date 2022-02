Android, le nuove risorse per gli sviluppatori di app

Man mano che le app crescono in funzionalità e complessità – sottolinea il team di Android di Google –, il test manuale per verificarne il comportamento diventa noioso, costoso se non impossibile.

Le app moderne, anche quelle più semplici, richiedono di verificare una lista sempre crescente di test point, come i flussi dell’UI, la localizzazione o le interazioni con i database.

Avere un team di QA che lavora per verificare manualmente che l’app funzioni bene è un’opzione, ma risolvere i bug in quella fase è costoso.

Quanto prima si risolve un problema nel processo di sviluppo, meglio è, mette ancora in evidenza il team di Google.

Per tutti questi motivi, automatizzare i test è l’approccio migliore per intercettare i bug in anticipo.

Quello dei test automatizzati è un campo molto ampio e Android offre molti strumenti e librerie che possono sovrapporsi.

Per questo, gli sviluppatori alle prime armi spesso trovano che i test rappresentino una sfida impegnativa.

In risposta a questo feedback, e per adattarle alle nuove linee guida sull’architettura, Google ha di recente rinnovato due sezioni sui test sul portale dedicato agli sviluppatori Android.

In primo luogo, il nuovo testing training include le basi dei test in Android con due nuovi articoli: What to test, una guida ragionata per i principianti, e una guida dettagliata su Test doubles.

Dopo aver fornito una panoramica della teoria, la guida si focalizza poi su esempi pratici dei due principali tipi di test.

I test locali, che vengono eseguiti su una workstation, e test strumentati, che vengono eseguiti su un dispositivo. Quest’ultima sezione include un’introduzione ai test UI e alle librerie AndroidX Test.

In secondo luogo, Google ha aggiornato la sezione Testing della documentazione dei tool. Questa si focalizza su tutti gli strumenti che aiutano a creare ed eseguire i test, da Android Studio ai test dalla riga di comando.

Queste due nuove sezioni – sottolinea Google – dovrebbero dare allo sviluppatore una nozione generale di come e dove testare la propria applicazione Android.

È un periodo denso di novità per gli sviluppatori Android.

Google ha infatti appena rilasciato Android 13 Developer Preview 1, e ha invitato gli sviluppatori a prepararsi ai numerosi dispositivi Android 12 in arrivo sul mercato.