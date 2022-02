Android 12, Google prepara gli sviluppatori per i nuovi dispositivi in arrivo

Google ha annunciato che Material You, in particolare il colore dinamico, sarà presto disponibile su più smartphone Android 12 a livello globale.

Tra questi, Google ha citato dispositivi di Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, realme, Xiaomi, Tecno, e ce ne saranno altri ancora.

Con il rilascio della versione 12 e l’introduzione del design Material You, Google ha reso l’esperienza Android più fluida e personale per gli utenti.

Con il colore dinamico, si sceglie il proprio sfondo preferito e l’intera esperienza d’uso del telefono si trasforma di conseguenza: dalla schermata home a molti elementi dell’interfaccia, fino ad alcune app.

Con Material You, la personalizzazione è diventata ora un tratto distintivo di Android: e Google afferma che il suo ecosistema continuerà a seguire questa direzione per gli anni a venire.

Con l’arrivo di altri dispositivi Android 12 nei prossimi mesi, i partner OEM stanno collaborando con Google per garantire che le API di progettazione, in particolare relative al colore dinamico, funzionino in modo coerente in tutto l’ecosistema.

Ciò è utile affinché gli sviluppatori, da un lato, possano avere una base su cui realizzare con tranquillità le proprie app, e, dall’altro, gli utenti possano beneficiare di un’esperienza coerente.

Per aiutare gli sviluppatori di app Android a comprendere meglio come implementare il colore dinamico e inserirlo nella storia complessiva del proprio brand, il team Material ha pubblicato l’articolo Customizing Material completo di codelab.

Oltre a questo, il team Material ha pubblicato guide su Material Design 3 e Material You per Views e Jetpack Compose.

Google ha inoltre suggerito agli sviluppatori di tenere d’occhio gli aggiornamenti in corso nei prossimi mesi per Material Theme Builder e Material Color Utilities, per gli strumenti di cui hanno bisogno per il design e l’implementazione.

Le app di Google (come Gmail, Photos, Chrome e molte altre) si sono basate sugli stessi strumenti e le stesse guide per le loro esperienze.

Si tratta dunque, per gli sviluppatori, di un ottimo punto di partenza per imparare di più su come il colore può armonizzarsi con le scelte dell’utente e su come lavorare con il colore dinamico nella propria app.