Android 12L, in arrivo il nuovo OS per tablet e dispositivi pieghevoli

Google ha rilasciato Android 12L, l’aggiornamento per Android 12 progettato con caratteristiche e funzioni mirate a rendere tablet e foldable più semplici da usare.

Si tratta di un ambiente operativo, in sostanza, che presenta un nuovo layout ideato per una visualizzazione migliore sui dispositivi con schermi più grandi, dove c’è più spazio per le informazioni rilevanti.

Con Android 12L, Google ha voluto ottimizzare innanzitutto la visualizzazione per la home, il blocco schermo, l’area notifiche, le schermate di configurazione del dispositivo, le impostazioni e altro.

Sempre per fare in modo che l’aspetto e l’usabilità siano migliori su tablet e schermi pieghevoli.

Ad esempio, su Android 12L Google ha spostato le notifiche e i quick tile nelle loro colonne dedicate, per dare più spazio agli utenti per visualizzare e cancellare le notifiche.

Quando si imposta un nuovo dispositivo, gli utenti saranno anche in grado di visualizzare più informazioni con un layout a due colonne. E saranno in grado di apportare modifiche alle funzionalità nelle impostazioni senza dover entrare e uscire da ogni sezione.

Tra le altre cose, Google ha anche aggiunto una taskbar per aiutare chi fa spesso uso del multitasking a lanciare e passare da un’app all’altra in modo semplice e rapido.

Gli utenti potranno anche trascinare qualsiasi app dalla taskbar per entrare in modalità split-screen, in modo da poter svolgere due task contemporaneamente.

Ad esempio, si può guardare un video di YouTube mentre si scorrono le notizie, o fare una ricerca nel browser Chrome mentre si visualizza la posizione in Google Maps.

Google ha annunciato che, nel corso di quest’anno, inizierà a portare Android 12L su tablet e dispositivi pieghevoli, con aggiornamenti pianificati da parte di Samsung, Lenovo e Microsoft.

Nel frattempo, la società di Mountain View continuerà a sviluppare ulteriori caratteristiche e funzionalità che aiutino gli utenti a sfruttare al meglio i dispositivi che dispongono di uno schermo più grande.

Questo, al momento sulla base di Android 12, e poi con Android 13 – che è in fase di avvicinamento – e i successivi.