Sas Viya 4 unisce analytics e IA con la flessibilità del cloud

La piattaforma SAS Viya 4, disponibile a fine 2020, è progettata per sfruttare la tecnologia cloud ad abilitare analytics ed intelligenza artificiale.

L’innovazione alla base di questa release conferma l’impegno di SAS nel supportare le organizzazioni a trasformare i dati in conoscenza.

La release cloud-native di SAS Viya fa parte del risultato dell’investimento di 1 miliardo di dollari in intelligenza artificiale.

Con una nuova architettura cloud-native e la disponibilità di interfacce interattive e di programmazione, i clienti SAS non saranno più vincolati dal linguaggio di programmazione, dai silos di dati o da competenze specifiche. La preparazione automatizzata dei dati, il machine learning (AutoML) e la distribuzione dei modelli migliorano la produttività delle risorse in ambito data science e portano le potenzialità di intelligenza artificiale anche ai non esperti.

Con un particolare focus sulle API, SAS Viya 4 semplifica la collaborazione tra sviluppatori e i team di data science e consente di rispondere velocemente alle esigenze di business. Queste funzionalità permettono ai clienti di utilizzare gli analytics in modo efficiente, usufruendo solo dei servizi di intelligenza artificiale di cui hanno bisogno.

SAS Viya 4 utilizza processi di continuous integration e continuous delivery (CI/CD) che consentono ai clienti di scegliere gli intervalli di release, così da avere accesso agli ultimi aggiornamenti e innovazioni nel momento in cui sono disponibili. L’architettura basata su container, orchestrata da Kubernetes, offre portabilità in diversi ambienti cloud, tra cui Azure, Google, AWS e OpenShift.

Ogni azienda ha dati, ma è quello che fa con i dati che conta. Le organizzazioni analiticamente mature sanno che ogni decisione che deriva dai loro modelli può avere un impatto significativo sui profitti. SAS Viya 4 semplifica l’implementazione dei modelli – aiutando a superare “l’ultimo miglio” dell’analisi dei dati – e offre una posizione centrale per monitorare e gestire le prestazioni di tutti i modelli analitici.

Le tecnologie cloud si stanno evolvendo. L’architettura di SAS Viya 4 è progettata per fare lo stesso.