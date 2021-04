Analog Devices ha una piattaforma radio per 5G O-Ran

Analog Devices ha presentato una piattaforma radio Asic based per unità radio 5G conformi O-Ran, progettata per ridurre il time-to-market e soddisfare le esigenze in continua espansione delle reti 5G.

L’ecosistema O-Ran utilizza open standard per disaggregare la rete tradizionale e consentire una maggiore flessibilità e funzionalità aggiuntive nelle reti degli operatori.

La piattaforma radio di Analog Devices, che fa parte della O-Ran Alliance, include tutte le funzionalità principali necessarie in un’unità radio 5G conforme O-RAN, compresi un ASIC base band, transceiver definiti dal software, elaborazione del segnale e alimentazione.

La piattaforma radio avanzata è progettata per consentire significativi miglioramenti delle prestazioni e del fattore di forma per affrontare le sfide critiche del consumo di energia e dei costi delle reti di prossima generazione, riducendo al contempo i cicli di progettazione dei clienti.

L’O-Ran riduce le restrizioni di ingresso dando nuove opportunità per gli attuali fornitori wireless e per quelli emergenti. Analog Devices si sta impegnando direttamente con i partecipanti all’ecosistema per ottimizzarne l’efficienza totale, garantendone l’interoperabilità e promuovendo le potenzialità del settore.

La piattaforma di Analog Devices permette a progettisti e produttori di radio di ottimizzare le prestazioni complessive del sistema per soluzioni macro e small cell.

Il reference design permetterà ai progettisti di realizzare radio conformi O-RAN attraverso l’utilizzo di Transceiver Analog Devices di prossima generazione, dotato di un’avanzata elaborazione digitale del segnale front-end (DFE), pre-distorsione digitale con supporto per PA GaN, riduzione del fattore di cresta, convertitori digitali up e down di canale; un ASIC base band low-PHY, che offre una soluzione conforme a 7.2x per LTE, 5G e NBIoT, compreso il Precision Time Protocol IEEE1588 e un’interfaccia eCPRI; soluzioni complete per clock e catena di alimentazione.